元「アイドリング!!!」のメンバーでタレントの酒井瞳（36）が22日までに自身のインスタグラムを更新。元グループメンバーたちとのクリスマスパーティーの様子を投稿した。

自身のインスタグラムで「ちょっと早めの#クリスマスパーティ」と題して投稿。

「アグリーセーター着て帽子とか被って、美味しいピザパーティは完全にクリスマス先取りでした。(私のアグリーセーター届かなくて急遽星と緑のクリスマスっぽいチョコビ服)」と、元「アイドリング!!!」の遠藤舞、橘ゆりか、長野せりなによる4ショットを公開した。

そして「誕生日の近いゆりっぺにサプライズバースデーケーキもプレゼント」と報告した。

「なによりみんなで遊ぶためにゲットしたPICO PARK が面白すぎて涙流しながらゲームしたwwプレイ動画撮りたかったけど撮る余裕ないゲームねww」と楽しかった様子をつづった。

ネットでは「元気そうでなにより！」「素晴らしい！」「素敵！」などの声が上がった。

「アイドリング!!!」は、今年8月に開催された「TIF2025」で1日限定復活を果たした。