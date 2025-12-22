プロ野球・ヤクルトの村上宗隆選手がポスティング・システムによりMLBのホワイトソックスへ移籍することを22日発表。ドジャースとの対戦を待ち望むファンも多いことから、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と村上選手のここまでの対戦成績を振り返ります。

山本投手VS村上選手の対戦は、2021年の交流戦でした。3打席対峙(たいじ)し、1打席目は空振り三振、2打席目は四球、3打席目はセカンドゴロと、プロ5年目の山本投手が、4年目の村上選手を封じました。

一方、同年に行われた佐々木投手VS村上選手の対戦では、村上選手が1打席目でホームランを放ちます。次の打席では佐々木投手が空振り三振に抑え、やりかえし。3打席目は四球でした。

山本投手、佐々木投手共に1試合のみの対戦でしたが、非常に見応えのある勝負となりました。

大谷選手はというと村上選手のプロデビューと大谷選手のメジャーデビューがともに2018年となり、ちょうど入れ違い。両者の対戦はありませんでした。

2023年のWBCでは日本代表としては共に戦い、準決勝のメキシコ戦で劇的逆転勝利を演出した大谷選手と村上選手。2026シーズン、今度はメジャーの地でライバルとして対戦することが期待されます。