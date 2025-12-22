横浜市保土ケ谷区の神部浩区長はこのほど、来季のＪ２降格が決まった横浜ＦＣの片原大示郎社長とＧＫ市川暉記、内田智也Ｃ．Ｒ．Ｏ兼ホームタウン・普及グループ本部長から表敬訪問を受け、シーズンの戦いをねぎらった。

横浜ＦＣは同区に「横浜ＦＣ・ＬＥＯＣトレーニングセンター」を構え、地域に根差した活動を地道に続けている。チームへの関心や愛着をより一層深めてもらい、区の魅力向上につなげようと、子ども向けサッカー教室の開催や、選手による「１日保土ケ谷区長」体験イベント、クイズラリーなどを実施してきた。これらの活動は花を開きつつあり、今季は１試合平均観客数がクラブ史上初めて１万人を突破した。

チームはＪ１定着を目標に戦い、一時は同じ横浜をホームタウンとする横浜ＦＭとの残留争いを繰り広げた。終盤に勝ち点を伸ばせず１８位に終わり、１年での降格となったものの、ルヴァン杯では初の４強入りを果たすなど、クラブの歴史を塗り替えるシーズンでもあった。

神部区長は「シーズン最後まで楽しませていただいた。残念な結果に終わってしまったが、これからもこれまで以上に横浜ＦＣを応援し、連携した取り組みを通じて区民の皆さまに喜んでいただきたい」と、１年間の戦いをねぎらった。

２０２６年はシーズン移行期となるため、５度目のＪ１昇格は早くても２７年夏以降となる。市川は「これだけ期待していただいた中で、結果で恩返しができず非常に悔しい気持ちでいっぱいです。過去に戦ったＪ１リーグと比べても、今季は残留できるチャンスと手応えを感じていました。ただ、先に失点すると下を向いてしまう悪い流れを、最後まで改善できなかった。もう一度力をつけ、Ｊ１に定着できるよう取り組んでいきたい」と、決意を語った。

横浜ＦＣは２０１８年に保土ケ谷区役所、保土ケ谷区連合町内会長連絡会、保土ケ谷区商店街連合会の４者間で、相互の連携を強化するための基本協定を締結している。