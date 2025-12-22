¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬¡ÖÅìµþ¤ÎÊì¡×ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤È¤ª¸ß¤¤¤Î»Ð¤é½¸¤á¤¿à»ÐËå¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½¸¤¤áÇ®Ë¾¡Ö³ð»ÐËå¤È¤«¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃç¤¤¤¤ÀèÇÚ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê£µ£³¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖËåÆ±»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÊÀÐÅÄ¡Ë¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¿¥·¤â¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¡£ËåÆ±»Î¡¢¤¹¤´¤¤ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¾åÇòÀÐ»ÐËå¤Ï¼¯»ùÅç½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤Î¤³¤È¤Ï¡ÖÅìµþ¤ÎÊì¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É·É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖàËå¤¢¤ë¤¢¤ëá¥á¥Ã¥Á¥ãÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡££±²ó¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈËèÆüÏ¢Íí¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿»þ¤Ë¤ª¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤½¤ÎàËå¤¢¤ë¤¢¤ëá¤Î°ìÎã¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬À³Ê°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÐÅÄ»ÐËå¤â¤ä¤Ã¤ÑÁ´Á³¹¥¤ß¤È¤«°ã¤¦¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°ã¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤Ê¤ó¤«à¤¢¤¢¡¢°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤Êá¤Ã¤Æ¡×
¡¡¾åÇòÀÐ¤Ï¡ÖÁ°¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø¡Ê·ÝÇ½¿Í¤Î¡Ë»ÐËå¤ò¤ß¤ó¤Ê½¸¤á¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡¢¥á¥Á¥ã³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£³ð»ÐËå¤È¤«¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾åÇòÀÐ¤ÈÀÐÅÄ»ÐËå¤Î£´¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤½¤ì¤Ç¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¾åÇòÀÐ¤¬¤¤¤Î°ìÈÖ¤ÇÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿³ð»ÐËå¤Ï¼Â¤Î»ÐËå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤·¤«¤é¤º¡£