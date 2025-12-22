モデルの莉子が、イベントのオフショットを公開し、ファンに感謝の気持ちをつづった。

莉子は２２日までに、自身のインスタグラムを更新。「本日カレンダーイベントありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、「わーー、、久しぶりにみんなとちゃんとお話しできた、、嬉しくて、嬉しくて。。日本各所から数秒のために会いにきてくれてると思うと胸がいっぱいでした。。楽しかったな。。」と喜びをかみしめると、「改めて皆さんのお陰で今の私がいますので、本当に本当にありがとうございます、、またみんなと会うために頑張るよーーー」と、ファンにあらためて感謝の気持ちをつづった。

続けて「今年はわかるさんと作らせていただいたグッズのＴシャツを着用してのスタイリングでした 可愛すぎるーー お揃いにしてきてくれた子も沢山いて嬉しかった」と、自身の似顔絵がプリントされた白地の長袖シャツに青いボトムスを合わせたコーデでポーズを取るショットを公開。最後に、「イベントにお越しくださった皆様、カレンダーゲットしてくださった皆様！ありがとうございます また会おうねーーーー」と呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「初めての生りこは顔が小さすぎてびっくりしました 本当にかわいかった、、だいすき」「待ってる間もずっとハイテンションなりこの声が聞けてうれしかった 沢山話して疲れただろうからゆっくり休んでね」「念願の！！初めてお会いできて幸せでしかなかったです」「莉子ちゃんとお話できて幸せだったよーっ」「『いつも動画上げてくれてる子だよね？』って言われて大泣き止まらなかった」などの声が寄せられている。