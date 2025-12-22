¥ä¥ó¥¡¼Îø¥ê¥¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉÔºß¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤é¤«¤Ë Baby¡Ê¥æ¥ê¥¢¡Ë¤È¡È¿å¤Ï¥ä¥Ù¥§¤À¤í»ö·ï¡É¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡ÛNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Î¡Ø¥é¥ô¾åÅù ¡Á½÷»Ò²ñ¡Á¡Ù¤¬20Æü¡¢Netflix Japan¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¡È¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¤¢¤â¤¬¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥ó¥¡¼Îø¥ê¥¢¡¢Ì¾¸ÀÃÂÀ¸¤Î¡È¾×·â¹ÔÆ°¡É
¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¸ÄÀË¤«¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö1ÈÖ¥ä¥ó¥¡¼¤À¤È´¶¤¸¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÈBaby¡É¤³¤È¥æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÈÖ¥¥ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥ä¥ó¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼ò¤Ê¤ó¤Æ¤«¤±¤ó¤â¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤¬Å¾¹»À¸¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤¹¤ëºÝ¤Ë»²²Ã¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤â¡¢¿å¤òµÒÀÊ¤Ë¤«¤±¤ë±é½Ð¤¬Baby¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£Baby¤Ï¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿Æþ¤ìÊª¤òÅê¤²¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¿å¤Ï¥ä¥Ù¥§¤À¤í¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡ÈÌ¾¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MEGUMI¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎBaby¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡È¤¤£¤£¤ê¤Õ゚¡É¡ÊÎëÌÚåºÎï¡Ë¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¹¥¤¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤¢¤â¤â¹¥¤¡×¤È¶¦´¶¡£MEGUMI¤Ï¡¢Æ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥À¥á¤È¤«ÎÉ¤¤¤È¤«¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈBaby¤â¡ÖÀè¤Ë¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¥ì¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»³±ü¡Ê¼ýÏ¿¾ì½ê¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤ê¤ã¤³¤¦¤Ê¤ë¤ï¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈBaby¤Î¹ÔÆ°¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡£MEGUMI¤Ï¡ÖÍý²òÎÏ¥¨¥°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Öº£¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤¢¤â¤Î¹çÎ®Í½ÄêÆü¤ËÁ´°÷¤Ç¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¿å¤Ï¤ä¤Ù¤§¤À¤í»ö·ï¡Ù¤Ç¤¢¤â¤Ï¹çÎ®¤¬1ÆüÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á»£±Æ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·Ð°Þ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢MEGUMI¤¬¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅ¾¹»À¸¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢Baby¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¤Æ¤«¤ê¤ó¡É¤³¤È¤Ò¤«¤ë¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ê¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ë¹çÀ®¤Ç¡Ä¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÊÕ¶õ¤¤¤Æ¤ë¤·¡£¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£50¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¸µ¥ä¥ó¹¥¤¤Î¡È°ì·³½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´°÷Íî¤È¤¹¡×¤È¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÏNetflix¤¬Â£¤ë¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥ó¥¡¼Îø¥ê¥¢¡¢Ì¾¸ÀÃÂÀ¸¤Î¡È¾×·â¹ÔÆ°¡É
¢¡¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¡õBaby¤¬¡Ö¿å¤Ï¥ä¥Ù¥§¤À¤í»ö·ï¡×¸ì¤ë
¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¸ÄÀË¤«¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö1ÈÖ¥ä¥ó¥¡¼¤À¤È´¶¤¸¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÈBaby¡É¤³¤È¥æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÈÖ¥¥ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥ä¥ó¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼ò¤Ê¤ó¤Æ¤«¤±¤ó¤â¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
MEGUMI¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎBaby¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡È¤¤£¤£¤ê¤Õ゚¡É¡ÊÎëÌÚåºÎï¡Ë¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¹¥¤¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤¢¤â¤â¹¥¤¡×¤È¶¦´¶¡£MEGUMI¤Ï¡¢Æ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥À¥á¤È¤«ÎÉ¤¤¤È¤«¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈBaby¤â¡ÖÀè¤Ë¤â¤¦¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¥ì¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»³±ü¡Ê¼ýÏ¿¾ì½ê¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤ê¤ã¤³¤¦¤Ê¤ë¤ï¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈBaby¤Î¹ÔÆ°¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡£MEGUMI¤Ï¡ÖÍý²òÎÏ¥¨¥°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Öº£¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×ÈÖÁÈ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤â¤Á¤ã¤óÉÔºß¤ÎÍýÍ³
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤¢¤â¤Î¹çÎ®Í½ÄêÆü¤ËÁ´°÷¤Ç¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¿å¤Ï¤ä¤Ù¤§¤À¤í»ö·ï¡Ù¤Ç¤¢¤â¤Ï¹çÎ®¤¬1ÆüÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á»£±Æ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·Ð°Þ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢MEGUMI¤¬¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÅ¾¹»À¸¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢Baby¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¤Æ¤«¤ê¤ó¡É¤³¤È¤Ò¤«¤ë¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ê¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ë¹çÀ®¤Ç¡Ä¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÊÕ¶õ¤¤¤Æ¤ë¤·¡£¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÇÏÃÂê¡¦¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡©
¤¢¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£50¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¸µ¥ä¥ó¹¥¤¤Î¡È°ì·³½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´°÷Íî¤È¤¹¡×¤È¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Netflix¥ä¥ó¥¡¼Îø¥ê¥¢¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×
¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÏNetflix¤¬Â£¤ë¡¢ÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û