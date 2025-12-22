2025年も残すところ、あと2週間を切った。来年のカレンダーの準備はもうお済みだろうか。どれにしようかお悩みの方にぜひ推したいのが「猫カレンダー」である。アイドルやスポーツ選手など強力な定番が並ぶなか、異質の存在感を放っている。

楽天市場のカレンダー全ジャンルの週間ランキング（楽天市場ランキング／12/17時点）を見てみると、「なにわ男子」や「愛子様」、「羽生結弦」、「阪神タイガース」……といったラインナップがまず目に留まる。だが、これらのキラーコンテンツに交ざって目立つのが「猫関連」。100位までの間に8点もランクインしている。ちなみに来年の干支である「馬」（おもに競馬だ）は1点のみ、犬は100位までの中に1点も入らなかった。

「鈴カステラ」とも称される魅惑のモフモフボール。「このパーツをよくぞ…」と感じ入る意欲作カレンダー

「動物の中でも、とくに猫カレンダーの人気が高いです。イラストよりも実写の商品がランキング上位に多く、中でもデスク周りで使いやすい卓上タイプは、その手軽さから特に需要が高い傾向です」

とは、楽天市場・広報担当の解説だ。

「猫カレンダーは単なる日付確認だけでなく、“日々の癒やし”や“気分転換”といった用途で選ばれることが多いようです。こうした情緒的な価値が、猫カレンダーの安定した人気を支える大きな要因ではないでしょうか」（同前）

愛らしい猫の姿を視界に入れつつの家事や仕事……たとえ厳しい環境にあっても、壁や卓上にそのモフモフを見つけるのは眼福となるだろう。

猫好きのきもち

毎年、ランキングの上位常連となっているのが、「猫カレンダー のら」（辰巳出版）。野外で自由に暮らす猫の姿を捉えた、写真家・岩合光昭さんによる人気シリーズだ。マンチカンやスコティッシュフォールド、アメリカンショートヘアといった人気種を抑え、雑種の地域猫・外猫たちが、自由で気ままな魅力をふりまいている。

「『のら』は可愛いだけでなく、猫のたくましさや誇り高さを感じられるのが魅力。北海道から九州まで、日本の原風景の中にたたずむ猫の姿を通して、季節の移ろいを自然に感じられるのも大きなポイントです」（辰巳出版「猫びより」編集部、宮田さん）

地域猫、外猫を見てときめく感覚を、そのまま落とし込んだカレンダーなのだろう。さすがはNHK BSで「世界ネコ歩き」という冠番組をもつ岩合さん。猫好きの心を理解している。

「動物好きの中でも、“猫好き”は、すこし特殊です。自分の飼っている猫でなくても、また自分が現在、猫を飼っていなかったとしても、あまねく猫が好きという人が多いように思います」

というのは、カレンダーメーカー・株式会社ハゴロモの竹淵さん。

これに対して“犬好き”は、例えば「大型犬」「柴犬」「チワワ」などと、犬種で好みが限定されている人が多いそう。また、筆者のまわりには「“犬”が好きなわけじゃない、“うちの犬”だけが好き」と豪語する人もいる。

「猫好きの多くは、自分の飼い猫以外も愛せますし、猫全般が好き。いろんな猫をカレンダーにして、いつも眺めて癒やされていたい、という気持ちが働くのだと思います」

カレンダーとして眺め愛でる分には「よその猫に浮気」とはならず、自分の飼い猫にも面目が立つというものだ。

タマまで愛して

猫のカレンダーには、変わったアングルやおかしな顔をテーマにした商品が多い。猫の新聞、「日刊ニャンダイ」には2020年からの大ヒット作「開運!!にゃんたまωカレンダー」なるシリーズがある。“にゃんたまω”とは、もちろんオス猫の局部のことだ。そこが可愛いとされ、クローズアップされてカレンダー化するなど、ほかの生物ではありえないが……。

「はい。猫のパーツやあまり見ないポーズ、変なアングルが猫好きの方にも刺さっているのだと思います。猫の魅力を再発見していただいているのかなと」（前出・竹淵さん）

よそゆきのおすまし顔から、局部アップまでと幅広い――多彩なラインナップも猫カレンダーの特徴と言えよう。

「猫の多面的な魅力が、それぞれのカレンダーで表現されているからではないでしょうか」

とは前出・宮田さん。自社商品をもとに使用例を紹介してくれた。

「切り口が異なるカレンダーを部屋ごとに飾っているファンの方もいらっしゃいます。例えば、寝室には子猫の愛らしさを堪能できる『キャッツコレクション』。リビングには、海外猫の暮らしぶりが分かる、スタイリッシュな『世界の自由猫カレンダー』。面白かわいい姿を捉えた投稿写真による『猫まる週めくりカレンダー』はトイレに……などなどです」（同前）

もはや日付は見ていないのでは？と思えるほど。その猫愛、強火過ぎる……。

筋肉と猫

猫好きとして、猫のためにできることをしたい……そんな思いを持つ人には、猫カレンダーの売り上げの一部が動物保護団体に寄付される「チャリティーカレンダー」を推したい。

なかでもちょっぴり刺激的なチャリティーカレンダーとして世界的に有名なのが、オーストラリアの「消防士カレンダー」だ。現役消防士が、寄付のために文字通り一肌脱ぎ、自慢のマッチョボディで寄付を募る、肌色の多いカレンダーだ。

1993年のスタート当初、火災で火傷を負った子どもを治療するなど、やけど治療の病院への寄付から始まったこの取り組みは、現在では動物保護、がん治療、災害復興支援へと支援先を広げ、350万ドルの寄付の実績がある。そしてこのカレンダーのもう一つの目玉として「マッチョ消防士と動物のコラボ」がある。

ご当地アニマルであるコアラを中心にした「様々な動物たちと消防士」にはじまり、ロマンあふれる「馬と消防士」、フレンドリーな「犬と消防士」。そしてこの人気シリーズに「猫と消防士」ももちろんラインナップされている。ラブリーな猫とマッチョ消防士とのマッチングは違和感しかない。広い肩の上に猫、大きな手のひらに猫、ムキムキの大胸筋の上に猫……。

オーストラリア消防士カレンダーのディレクター、デヴィッド・ロジャースさんに聞いた。

「猫と消防士のコラボが始まったのは2018年だよ。前年に犬と消防士のコラボを始めたので、ごく自然な流れだった。猫と消防士のコラボについては、アメリカの人気テレビ番組ケリー・クラークソン・ショーでも取り上げられているよ」

オーストラリアの消防士たちは、アメリカのパサデナで毎年開催されているキャットコン（猫の祭典）にも参加し、保護猫の里親探しにも協力している。さらにビッグニュースとして……。

「来年（2026年）には、カレンダーのパブリシティのために日本に行く予定だから、ボクらと猫が好きなみんな！ 待っていてね！」（ロジャースさん）

オーストラリアから猫大好きなマッチョ消防士がやってくる！ いずれは日本でブーム中のワル猫、野良猫とのコラボもあり得るかもしれない。来年以降も猫カレンダー界隈が盛り上がることは間違いなしである。

取材・文／ガンガーラ田津美

デイリー新潮編集部