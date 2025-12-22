12月には各球団の新人選手の入団発表が賑やかに行われている。仮契約や会見の席では、彼らのプロ入り後の抱負も披露されるのがお約束であり、過去には新聞の見出しを飾るような大胆発言や珍発言で話題になった選手も多数に上る。【久保田龍雄/ライター】

【写真特集】甲子園の怪物たち

野村監督をギャフンと言わせたい

まずは1998年のドラフトで3球団の競合指名の末、西武が交渉権を獲得した“平成の怪物”松坂大輔（横浜高）から紹介しよう。

当初は意中の横浜ではなかったことから、プロ入りを決意するまで時間がかかったが、同年12月27日の西武入団会見では、「プロでやるからには二桁勝って新人王を獲りたい。（オリックスの）イチロー選手には直球で押し、力でねじ伏せたい」と力強く宣言した。

松坂大輔氏（公式インスタグラムより）

並の新人だったら“ビッグマウス”と受け取られるところだが、翌99年、松坂は怪物の異名どおり、初対決のイチローを3打席連続三振に打ち取るなど、リーグ最多の16勝を挙げ、入団会見で掲げたどちらの目標も文句なしの形で有言実行している。

一方、同じ“松坂世代”の一人で、98年の阪神のドラ1・藤川球児（高知商）も当時は松坂のような即戦力投手ではなかったものの、入団会見で大胆不敵な発言を口にしている。

10年後の未来図について聞かれた藤川は「そうですね。たぶん3回くらい優勝していて、1度は胴上げ投手になっています」とキッパリ言い切ったのだ。

これには野村克也監督も「ここにいる藤川君の両親は、育て方を間違ったというか、彼は野球選手でなくても大成しているんじゃないでしょうかね」と脱帽せざるを得なかった。

藤川は1軍定着に時間がかかったものの、2005年には登板80試合、46ホールドの好成績でリーグ優勝の立役者に。2025年も監督として選手時代を含めて通算3度目の優勝を実現した。

大胆発言といえば、1997年の阪神のドラ1捕手・中谷仁（智弁和歌山）も「ヤクルトの野村監督をギャフンと言わせたい」と当時全盛期だった野村ヤクルトへの挑発的な抱負が話題になった。

そして、入団2年目の99年に野村氏が阪神の監督に就任したことから、まるで運命の糸に導かれたような師弟関係がスタートする。

同年、1軍昇格を目指していた中谷は、同僚選手が投げた携帯電話が左目を直撃するアクシデントで一時失明危機に陥ったが、野村監督は投手としての再生も提案するなど、格別の温情を示した。さらに、2006年に楽天の監督に就任すると、金銭トレードで中谷を迎え入れ、09年にはキャリアハイの55試合に起用してくれた。

現役引退後、母校・智弁和歌山の監督に就任した中谷氏は、“ノムラの教え”を実践し、2021年夏の甲子園で全国制覇を果たした。

登板わずか9試合で現役引退

2000年の阪神4位・赤星憲広（JR東日本）も「（メッツに入団した）新庄（剛志）選手の穴は、僕が埋めます。目標は世界の盗塁王・福本（豊）さんです」とビッグな発言をぶち上げた。

「新庄さんの穴を少しでも埋められるように頑張ります」と言おうとして、緊張のあまり、語尾が変化してしまったのが真相のようだが、翌日のスポーツ紙がこぞってこの発言を大きく取り上げたことから、ドラ1右腕・藤田太陽（川鉄千葉）を完全に食ってしまった。プロ入り後は、この発言に恥じないようにとひたむきに努力し、“赤い彗星”として5年連続盗塁王、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞6回の一流選手になった。

2010年のソフトバンク2位・柳田悠岐（広島経済大）も「（指名選手の中で唯一の大学生で）年上なので、最初に1軍のグラウンドに立ちたい。打率3割、30本塁打、30盗塁が目標です」と抱負を語った。5年目の15年にヤクルト・山田哲人とともにトリプルスリーを達成している。

成功組とは対照的に、ビッグマウスで終わった“未完の大器”も少なくない。

2004年にドラフト5巡目でヤクルトに指名された吉田幸央（城郷）もその一人だ。

入団会見では「（メジャーに）絶対に行きたい。行きます。FAを獲って行きます」と早くもメジャー宣言をしたばかりでなく、「日本記録（当時158キロ）を抜いて160キロを出したい」「世界一の投手になる」など大言壮語を連発したが、会見から半年後に内臓疾患を理由にスピード退団となった。

同年、ドラフト8巡目で阪神に入団したドラフト史上最年少の15歳右腕・辻本賢人（マター・デイ・ハイスクール中退）も「監督になるまで阪神にいたい」とビッグな目標を口にしたが、育成契約も含めて在籍5年で自由契約になり、1軍のマウンドで投げることなく終わった。

1998年にドラフト7位で中日入りした白坂勝史（関東学院大）も、1年目のリーグ最多勝を目標に挙げ、「秋には山本昌さん、今中（慎二）さんと僕で左腕トリオと言われたら最高ですね」とぶち上げたが、1軍登板のないまま、台湾への野球留学も含めて在籍3年で退団となった。

夏の甲子園で「次は完全試合を達成します」などの大胆発言を連発し、ビッグマウスが代名詞になった1997年のオリックス1位・川口知哉（平安）は、プロ入りに際しても、いきなり大ベテランの通算165勝右腕・佐藤義則がつけている背番号11を要求するなど、マスコミの話題を独占し続けた。

だが、入団会見では「2、3年ファームで鍛えてから投げたい。できるだけ長くやれる選手になりたい」と意外にも堅実な目標を語っている。

皮肉なことに、“未来のエース”は、1年目にコーチからフォームを改造され、本来の投球フォームを見失った結果、制球難に陥り苦闘の日々を送った末、1軍登板わずか9試合で現役引退となった。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

デイリー新潮編集部