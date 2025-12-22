中国地方は暖かくなったり寒くなったりですが、25日(木)の午後から強い寒気が流れ込み、26日(金)から27日(土)は真冬並みの厳しい寒さとなる見込みです。中国地方の日本海側や中国山地沿いで雪が積もるでしょう。季節風が強まり荒れた天気となる見込みです。この先も日々の寒暖差が大きくなるため、体調管理にお気をつけください。

25日(木)午後から27日(土)にかけて強い寒気が流入

この先、25日(木)の午後から26日(金)は、中国地方の上空1500m付近にー6℃以下の平地で雪を降らせるレベルの寒気が流れ込む見込みです。

また、27日(土)は寒気が居座るため、この時季らしい寒さでしょう。

26日(金)朝は日本海側や中国山地沿いで積雪も 通勤は時間に余裕を持って

明日23日(火)は、日中は晴れて日差しのもとでは暖かいでしょう。ただ、朝は内陸部で氷点下の冷え込みになる所が多い見込みです。



24日(水)は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、朝から次第に雨が降るでしょう。

25日(木)の朝には前線が東へ離れるため一旦雨がやみますが、日中は日本海を気圧の谷が通過し西から寒気が流れ込むため日本海側を中心に断続的に雨が降る見込みです。夜には雪になる所が多くなるでしょう。

26日(金)は日本海側や中国山地沿いを中心に断続的に雪が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。季節風が強まり、雪で見通しの悪い所もある見込みです。朝は時間に余裕を持って、通勤など行ってください。

日中の最高気温は5℃前後と、真冬並みの厳しい寒さとなる見込みです。

27日(土)は寒気の流れ込みが弱まり、雪の降る所は少なくなるでしょう。

28日(日)から29日(月)は大体晴れる見込みです。朝は冷え込みが厳しいですが、日中は日差しのもとでは寒さが和らぐでしょう。大掃除日和となりそうです。



この先も寒暖差が大きくなるため、体調を崩さないようお気をつけください。