漫画家・鹿子さん死去『キングダム』元アシスタントで仲間たちが認める圧倒的な画力 原泰久氏「エースでした」
漫画『満州アヘンスクワッド』（原作：門馬司）の作画担当で知られる鹿子さんが、11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のため亡くなった。37歳だった。連載誌『ヤングマガジン』編集部が12月22日に発表した。『キングダム』の元アシスタント経験もあり、漫画家仲間や編集者たちが認める圧倒的な画力の持ち主だった。
【画像】つらい闘病も…漫画家・鹿子さんが描いた最後の原稿ページ＆訃報全文
訃報について編集部は「2025年11月8日10時38分、漫画家の鹿子先生が脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。37歳でした。その卓越した画力と丁寧な描写力で素晴らしい作品を世に送り出してきました」と報告。
今後の掲載については「鹿子先生からは生前に『自分の身に何かあった場合は代筆の方を立てて物語を完結させてほしい』という言葉を預かっておりました。代筆をお願いする方については未定ですが、編集部として鹿子先生の想いを継ぎ『満州アヘンスクワッド』を完結まで導いていく所存です。今後の『満州アヘンスクワッド』につきましては、ヤングマガジン本誌ならびに作品公式Xにて告知させていただきます」と新たな作画担当を見つけて連載継続を伝えた。
この訃報に漫画家仲間たちも反応し、『キングダム』作者の原泰久はXにて「うちでのアシスタント時代はキングダム作画を本当に支えてくれたエースでした。皆が彼のことが大好きでした」と鹿子さんが元アシスタントだったと明かし、「闘病中も何度か会い連絡を取り合っていましたが、最後まであきらめず前向きに戦っていました。とにかく今はよく頑張ったな、お疲れ様でした、と。心から冥福を祈ります」と追悼。
『夜を泳ぐ魚たちは』作者の藤原ハルはXで「鹿子先生の作画の動画を繰り返し拝見して、画力のすごさにただ憧れていました」、『でんぢゃらすじーさん』作者の曽山一寿は「昨年、小学館漫画賞にノミネートされた時から一気にファンになり連載を夢中で追いかけておりました。素晴らしい漫画をありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします」、『蒼天の拳リジェネシス』作者の辻秀輝は「同じ武蔵野美術大学彫刻科を卒業し漫画という表現の場に身を置く者として『満州アヘンスクワッド』の筆致から立ちこめる独特の空気感に受けた刺激は計り知れないものでした」と、鹿子さんの画力のすごさを伝えている。
