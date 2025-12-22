「顔に小便を…」“白影”加藤諒がインパクト抜群の“過去の傷”を告白＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

12月21日（日）に放送された第8話では、白影（加藤諒）が「顔に小便を…」と強烈な過去のエピソードを語り出し…。

【映像】赤影＆白影に“心の傷”の光景が蘇り…

◆悲痛な過去を思い出し涙をこぼす赤影…

第8話では、赤影（佐藤大樹）を親の仇だと思い込んだ黒影（山田愛奈）が、復讐のため赤影たちの前に現れた。黒影の力で赤影は幻覚を見せられ、以前話していた“姉が父の手の者に始末されたとき”の記憶が蘇る。

強烈な記憶に赤影が涙をこぼすと、白影が「赤影！ 大丈夫か？」と声をかけた。赤影が気づくとすでに黒影は消えており、白影は「（敵は）逃げおった。我々が幻を見ている一瞬の間にな」と説明する。

赤影が震える声で「幻？」と尋ねると、白影は「はたまた心の傷。忘れえぬ過去…」と真剣な表情で返す。これに赤影が「（幻覚を）白影殿も…見たのか」と重々しく返すと、白影は苦い顔で「かつてやぐらの上から、顔に小便をかけられたことがあってな…それを」と告白。

白影は「おぬしのは…」と質問しかけるが、赤影のただならぬ様子から彼が見た幻覚のレベルを察し、「聞かないでおこう」と気遣うのだった。

シリアスななかでもコミカルで、そして優しい白影という人物がグッと感じられるワンシーンとなっていた。