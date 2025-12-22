U-15日本代表は中国遠征で2勝1敗…FW礒部怜夢(鹿島Jrユース)の2戦連発などで中国と香港撃破、最終戦で韓国に0-3黒星
U-15日本代表は22日、EAFF U-15選手権最終節でU-15韓国代表と対戦し、0-3で敗れて2勝1敗で大会を終えた。
今大会は高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会期間中の開催となり、出場チームからの代表選出は行われなかった。なおEAFF U-15選手権は優勝チームの決定をしない規定になっている。
今月18日の初戦は開催国のU-15中国代表戦と対戦。前半34分にFW沢口栄太(横浜FMユース)のゴールで先制すると、後半にFW飯田蒼生(F.C.DIVINE)と中学2年生FW礒部怜夢(鹿島Jrユース)が1点ずつ決めて3-0で勝利した。続く20日のU-15香港代表戦はMF七久保優(FCトリプレッタJrユース)が先制点を奪い、終了間際には礒部が2試合連続ゴールを決めて2-0で2連勝を飾った。
全勝で大会を終えたい日本だったが、最終節の韓国戦は立ち上がりにピンチが続いた。それでも失点を回避すると前半18分、MF浅田連(神戸U-15)が相手GKにプレスをかけた流れからこぼれ球の争いを飯田が制してFW川野聖(G大阪ユース)がシュート。しかし枠は捉えられなかった。
すると前半21分、韓国に左サイドからの攻撃を許し、最後はMFミョン・ソンジュンにゴール右へ流し込まれて失点した。追いつきたい日本は同33分、MF古木庸生(ウイングスSC)が自陣から最終ラインの背後に落とすロングスローを行うと、川野が相手に競り勝ってGKと1対1になりシュートを放つもGKに防がれた。
0-1で折り返した後半12分には右サイドからの折り返しをMFジョン・ウンジンに押し込まれて2失点目。同20分にはジョン・ウンジンに鮮やかなミドルシュートを決められてしまい、0-3の敗戦で中国遠征を終えた。
今大会は高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会期間中の開催となり、出場チームからの代表選出は行われなかった。なおEAFF U-15選手権は優勝チームの決定をしない規定になっている。
今月18日の初戦は開催国のU-15中国代表戦と対戦。前半34分にFW沢口栄太(横浜FMユース)のゴールで先制すると、後半にFW飯田蒼生(F.C.DIVINE)と中学2年生FW礒部怜夢(鹿島Jrユース)が1点ずつ決めて3-0で勝利した。続く20日のU-15香港代表戦はMF七久保優(FCトリプレッタJrユース)が先制点を奪い、終了間際には礒部が2試合連続ゴールを決めて2-0で2連勝を飾った。
すると前半21分、韓国に左サイドからの攻撃を許し、最後はMFミョン・ソンジュンにゴール右へ流し込まれて失点した。追いつきたい日本は同33分、MF古木庸生(ウイングスSC)が自陣から最終ラインの背後に落とすロングスローを行うと、川野が相手に競り勝ってGKと1対1になりシュートを放つもGKに防がれた。
0-1で折り返した後半12分には右サイドからの折り返しをMFジョン・ウンジンに押し込まれて2失点目。同20分にはジョン・ウンジンに鮮やかなミドルシュートを決められてしまい、0-3の敗戦で中国遠征を終えた。