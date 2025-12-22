しまむらの第３四半期営業利益は３．５％増で過去最高を更新、１株から３株への株式分割も発表

しまむら<8227.T>がこの日の取引終了後、第３四半期累計（２月２１日～１１月２０日）連結決算を発表しており、売上高５２５５億６００万円（前年同期比５．６％増）、営業利益４８１億７７００万円（同３．５％増）、純利益３５１億４７００万円（同４．５％増）となった。



インフルエンサーやキャラクターとのコラボ企画など、気温に左右されにくい売り上げ作りが奏功し、全ての事業で客数が増加し既存店売上高が伸長した。主力のしまむら事業で、値下げの抑制や値入率の改善を図ったことも奏功し、全体の売上総利益率も改善しており、第３四半期累計業績として過去最高を更新した。



２６年２月期通期業績予想は売上高６９２６億４０００万円（前期比４．１％増）、営業利益６０６億９０００万円（同２．４％増）、純利益４２８億５８００万円（同２．３％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、２６年２月２０日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。



