『なにわ男子の「逆転男子」』（テレビ朝日系）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）が登場する動画の一部が公開された。

【動画＆画像】洗練コーデでスタイル際立つ目黒蓮

■手振りを交えて冗談混じりに話す目黒蓮

動画には「Snow Man 目黒蓮のガチなお願い」と題されたテロップとともに目黒の姿が映し出されている。

ほどよく動きをつけたセンターパートのヘアスタイルで、ブラックのレザーコートを主役に、袖をラフに腕まくりした着こなし。ベルトをぎゅっと結び、ウエスト位置を強調するようなシルエットで、すっきりとしたスタイルアップ効果も感じられる。

インナーにはブラウンのシャツ、ボトムスにはデニムパンツを合わせ、足元はブラックのレザーシューズ。洗練されたビジュアルに仕上がっている。

目黒は、先輩曲ダンスバトルでSnow Manの「ブラザービート」を踊る、なにわ男子のメンバーや後輩たちに向けて、「Snow Manにとってもめちゃくちゃ大事な1曲」とし、スタッフが「仮に間違えたら…」と質問すると、「ないです ないです。確実にやってくれる。『仮に』とかそういう質問やめてください」と笑顔。さらにポイントを伝え、最後は「絶対にオンエア リアタイします」と冗談混じりにプレッシャーをかけた。

手振りを交えた仕草からは自然体な一面ものぞき、リラックスした空気感も印象的。シンプルな装いでありながら、身長の高さとバランスの取れたスタイルによって、画面越しでも存在感を放っている。

この投稿に対し、SNSでは「ドS出まくりw」「笑顔でプレッシャーかけてるw」「めめかっこいい」「超絶タイプ」「笑顔がかわいい」「スタイル抜群」「脚長い」といった声が相次いでいる。

■目黒蓮 レザーコート×デニムパンツの笑顔ショット