´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¡¢¥¹¥¸¤éCELINE¡Ê¥»¥êー¥Ì¡Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS V¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Î¡È¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¡É¡Ê3ËçÌÜ¡ËÃ»È±¥Æ¥Æ¡Ê19ËçÌÜ¡Ë¡¿¥¹¥¸¡ßBTS V¡Ê9～11ËçÌÜ¡Ë¡¿V¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¡õ¥Ü¥´¥à¤È¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤â¡Ê1¡¢3¡¢4ËçÌÜ¡Ë¡¿V¡ß¥Ü¥´¥à¡¢²áµî¤ÎCELINE¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËÜ¡Ë
¢£¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡ßBTS V¡ß¥¹¥¸¡ßTWS¤â¹çÎ®¤·¤¿CELINE¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È
ÀèÆü¥»¥êー¥Ì¤ÎÀ¶ß¬¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¡Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025 CELINE EOY Party¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£1ËçÌÜ¤Î¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ³¤¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï3ËçÌÜ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëV¤È¤Î¡È¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¡É¡Ê´Ú¹ñ¼°¥×¥ê¥¯¥é¡Ë¤À¡£¥Ü¥´¥à¤Î¸ª¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤¿¾Ð´é¤ä¡¢¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¡¢ÊÂ¤ó¤Ç»õ¤ò¸«¤»¤Æ¾Ð¤¦¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
5～7ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¡¦¥¹¥¸¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë9～12ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëTWS¤¬¹çÎ®¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âCELINE¤Î¥·¥çー¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤«¤é¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¿Æ¤·¤²¤Ê¥àー¥É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£17ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î¥·¥çー¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿TWS¤È¤Î¥àー¥Óー¡¢¥¹¥¸¡¢V¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡ÈCELINE¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¥Æ¥Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¾Ð´é¡×¡ÖÈþ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡×¡Ö²û¤«¤·¤ÎÃ»È±¥Æ¥Æ¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¡ª¡×¡ÖCELINE¥Õ¥¡¥ß¥êーÃçÎÉ¤·¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖTWS¤¯¤ó¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ²Ä°¦¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BTS V¡ß¥¹¥¸¤ÎÏÂ¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¸¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£9～11ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢V¤È¤Îµ¤¼è¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£