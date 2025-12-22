　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57987.72　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54410.92　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53967.66　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52784.77　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52005.04　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51275.97　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51158.62　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50546.90　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)

50402.39　　★日経平均株価22日終値

50222.84　　均衡表雲上限(日足)
49947.59　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49885.74　　均衡表転換線(日足)
49817.83　　25日移動平均線
49681.50　　均衡表基準線(日足)
49662.46　　6日移動平均線
49532.47　　13週移動平均線
49088.76　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48359.69　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48165.83　　75日移動平均線
47906.32　　ボリンジャー:-1σ(13週)
47630.62　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
46280.18　　ボリンジャー:-2σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
45927.53　　26週移動平均線
44654.03　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42046.50　　200日移動平均線
41907.47　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37887.41　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37276.13　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33867.35　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　39.99(前日23.59)
ST.Slow(9日)　　25.53(前日19.01)

ST.Fast(13週)　 71.15(前日72.63)
ST.Slow(13週)　 73.83(前日74.23)

［2025年12月22日］

