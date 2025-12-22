

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57987.72 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54410.92 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53967.66 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52784.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52005.04 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51275.97 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51158.62 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50546.90 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)



50402.39 ★日経平均株価22日終値



50222.84 均衡表雲上限(日足)

49947.59 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49885.74 均衡表転換線(日足)

49817.83 25日移動平均線

49681.50 均衡表基準線(日足)

49662.46 6日移動平均線

49532.47 13週移動平均線

49088.76 ボリンジャー:-1σ(25日)

48359.69 ボリンジャー:-2σ(25日)

48165.83 75日移動平均線

47906.32 ボリンジャー:-1σ(13週)

47630.62 ボリンジャー:-3σ(25日)

47236.02 均衡表雲下限(日足)

46280.18 ボリンジャー:-2σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

45927.53 26週移動平均線

44654.03 ボリンジャー:-3σ(13週)

42046.50 200日移動平均線

41907.47 ボリンジャー:-1σ(26週)

37887.41 ボリンジャー:-2σ(26週)

37276.13 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33867.35 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 39.99(前日23.59)

ST.Slow(9日) 25.53(前日19.01)



ST.Fast(13週) 71.15(前日72.63)

ST.Slow(13週) 73.83(前日74.23)



［2025年12月22日］



