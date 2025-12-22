　12月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2967銘柄。東証終値比で上昇は1584銘柄、下落は1293銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが106銘柄、値下がりは118銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7923>　トーイン　　　　　　970　　+100（ +11.5%）
2位 <8995>　誠建設　　　　　　 2402　　+152（　+6.8%）
3位 <130A>　ウェリタス　　　　　450　　 +20（　+4.7%）
4位 <6853>　共和電　　　　　　　760　　 +30（　+4.1%）
5位 <7965>　象印　　　　　　 1654.9　 +45.9（　+2.9%）
6位 <4583>　カイオム　　　　　　110　　　+3（　+2.8%）
7位 <8894>　レボリュー　　　　 47.1　　+1.1（　+2.4%）
8位 <5618>　ナイル　　　　　　381.9　　+8.9（　+2.4%）
9位 <8227>　しまむら　　　　　10800　　+250（　+2.4%）
10位 <9213>　セイファート　　　774.9　 +17.9（　+2.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　 1022.3　-224.7（ -18.0%）
2位 <3908>　コラボス　　　　　　250　　 -38（ -13.2%）
3位 <2743>　ピクセル　　　　　　7.4　　-0.6（　-7.5%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
5位 <218A>　リベラウェア　　　 1180　　 -45（　-3.7%）
6位 <6869>　シスメックス　　　 1500　 -53.0（　-3.4%）
7位 <7071>　アンビスＨＤ　　　　425　　 -12（　-2.7%）
8位 <3825>　リミックス　　　　267.5　　-7.5（　-2.7%）
9位 <6286>　静甲　　　　　　　 1313　　 -35（　-2.6%）
10位 <3856>　Ａバランス　　　　350.1　　-8.9（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6723>　ルネサス　　　　 2149.9　 +10.9（　+0.5%）
2位 <6752>　パナＨＤ　　　　 2019.4　　+9.4（　+0.5%）
3位 <6103>　オークマ　　　　 3630.5　 +15.5（　+0.4%）
4位 <4911>　資生堂　　　　　 2370.1　 +10.1（　+0.4%）
5位 <6770>　アルプスアル　　 1982.9　　+8.4（　+0.4%）
6位 <1803>　清水建　　　　　 2668.5　 +11.0（　+0.4%）
7位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2417.3　　+9.3（　+0.4%）
8位 <6702>　富士通　　　　　　 4276　　 +16（　+0.4%）
9位 <4519>　中外薬　　　　　　 8293　　 +31（　+0.4%）
10位 <5214>　日電硝　　　　　 6188.1　 +23.1（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　 3301.1　 -19.9（　-0.6%）
2位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1199.4　　-7.1（　-0.6%）
3位 <5401>　日本製鉄　　　　　　610　　-3.4（　-0.6%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　　960　　-5.0（　-0.5%）
5位 <8697>　日本取引所　　　 1658.4　　-8.1（　-0.5%）
6位 <5802>　住友電　　　　　 6729.1　 -31.9（　-0.5%）
7位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1539.9　　-7.1（　-0.5%）
8位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　23860.5　-109.5（　-0.5%）
9位 <6988>　日東電　　　　　 3773.9　 -17.1（　-0.5%）
10位 <3401>　帝人　　　　　　 1323.6　　-5.4（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース