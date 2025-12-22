[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1584銘柄・下落1293銘柄（東証終値比）
12月22日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2967銘柄。東証終値比で上昇は1584銘柄、下落は1293銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが106銘柄、値下がりは118銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7923> トーイン 970 +100（ +11.5%）
2位 <8995> 誠建設 2402 +152（ +6.8%）
3位 <130A> ウェリタス 450 +20（ +4.7%）
4位 <6853> 共和電 760 +30（ +4.1%）
5位 <7965> 象印 1654.9 +45.9（ +2.9%）
6位 <4583> カイオム 110 +3（ +2.8%）
7位 <8894> レボリュー 47.1 +1.1（ +2.4%）
8位 <5618> ナイル 381.9 +8.9（ +2.4%）
9位 <8227> しまむら 10800 +250（ +2.4%）
10位 <9213> セイファート 774.9 +17.9（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4664> ＲＳＣ 1022.3 -224.7（ -18.0%）
2位 <3908> コラボス 250 -38（ -13.2%）
3位 <2743> ピクセル 7.4 -0.6（ -7.5%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <218A> リベラウェア 1180 -45（ -3.7%）
6位 <6869> シスメックス 1500 -53.0（ -3.4%）
7位 <7071> アンビスＨＤ 425 -12（ -2.7%）
8位 <3825> リミックス 267.5 -7.5（ -2.7%）
9位 <6286> 静甲 1313 -35（ -2.6%）
10位 <3856> Ａバランス 350.1 -8.9（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6723> ルネサス 2149.9 +10.9（ +0.5%）
2位 <6752> パナＨＤ 2019.4 +9.4（ +0.5%）
3位 <6103> オークマ 3630.5 +15.5（ +0.4%）
4位 <4911> 資生堂 2370.1 +10.1（ +0.4%）
5位 <6770> アルプスアル 1982.9 +8.4（ +0.4%）
6位 <1803> 清水建 2668.5 +11.0（ +0.4%）
7位 <5831> しずおかＦＧ 2417.3 +9.3（ +0.4%）
8位 <6702> 富士通 4276 +16（ +0.4%）
9位 <4519> 中外薬 8293 +31（ +0.4%）
10位 <5214> 日電硝 6188.1 +23.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 3301.1 -19.9（ -0.6%）
2位 <7272> ヤマハ発 1199.4 -7.1（ -0.6%）
3位 <5401> 日本製鉄 610 -3.4（ -0.6%）
4位 <4755> 楽天グループ 960 -5.0（ -0.5%）
5位 <8697> 日本取引所 1658.4 -8.1（ -0.5%）
6位 <5802> 住友電 6729.1 -31.9（ -0.5%）
7位 <8308> りそなＨＤ 1539.9 -7.1（ -0.5%）
8位 <7741> ＨＯＹＡ 23860.5 -109.5（ -0.5%）
9位 <6988> 日東電 3773.9 -17.1（ -0.5%）
10位 <3401> 帝人 1323.6 -5.4（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
