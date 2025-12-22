µð¿Í¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤¬¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿½éÄ©Àï¡Ö²È¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¢¹Åç¤Ç³èÌö¤·º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤¬22Æü¡¢ÍèÇ¯1·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇËè½µÆüÍË¸áÁ°8»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTOKYO¡¡FM¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ÖSGC¡¡presents¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡EI¡¡Dorado¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¤Î½é¼ýÏ¿¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÎÏ¤ÎÈ¾Ê¬¤â½Ð¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²È¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´Æ£µÁÏ¯»á¤¬Ì³¤á¡¢Ä¹Ìî»á¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò³Ø¤Ó¡¢·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¤ªÇº¤ß¼ÁÌä¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£