アニメ『逃げ上手の若君』第2期、来年7月放送へ！ ティザービジュアル解禁、1期再放送も決定
アニメ『逃げ上手の若君』第2期が、2026年7月よりフジテレビ系「ノイタミナ」にて放送されることが決定し、第2期ティザービジュアルが解禁。また、同枠にて2026年4月より第1期の再放送も決定した。
【動画】『逃げ上手の若君』第2期、開幕！ 期待募るムービー
原作は、「週刊少年ジャンプ」にて、『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』を手掛けた人気作家・松井優征の最新連載作品。第69回小学館漫画賞を受賞、現在までに累計発行部数450万部を突破した大人気作だ。
2024年7月に放送されたテレビアニメ第1期は、アニメーション制作を『その着せ替え人形は恋をする』『ぼっち・ざ・ろっく！』などを手掛ける「CloverWorks」が担当。豪華スタッフ陣も集結し、美麗かつ迫力の映像、原作の持つ独特の世界観を見事アニメ化し大きな話題を呼んだ。
時は西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡する。すべてを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった。
逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく時行。時代が移ろう大きなうねりを、「戦って」「死ぬ」武士の生き様とは反対に「逃げて」「生きる」ことで乗り越えていく。英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。
そしてこのたび、12月21日開催のジャンプフェスタ2026の作品ステージ内にて、第2期の新情報が解禁。第2期からの新キャラクター“魅摩”の姿が描かれたティザービジュアルが公開された。
さらに、全国フジテレビ系「ノイタミナ」にて2026年4月にアニメ第1期（再放送）、2026年7月に第2期の放送開始が決定した。同枠にて連続2クールでの放送となる。
アニメ『逃げ上手の若君』第2期は、フジテレビ系にて2026年7月放送。第1期は2026年4月再放送。
