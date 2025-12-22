『Dr.STONE』最終章、来年4月放送決定！ 新キャラ登場の第3クールティザーPV解禁
アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クールが、2026年4月に放送されることが決定。あわせて、第3クールティザーPV《新キャラクターサイSAI登場Ver》が解禁された。
【動画】一体何者？ 『Dr.STONE』第3クールティザーPV《新キャラクターSAI（サイ）登場Ver》
原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門2位）、「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1900万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後。文明が滅びた石の世界（ストーンワールド）に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚め、天才的な科学の力で石の世界に挑む。
2019年7月にテレビアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期放送開始。そして、2022年にテレビスペシャル、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』は2025年より分割3クールで放送される。
このたび、アニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終シーズンの第3クールが、2026年4月に放送されることが決定した。公開されたPVでは、全人類の復活を懸けてホワイマンと対峙するため、千空とゼノが手を組み、ついに月面着陸計画が始動する。
さらに、第3クールからの新キャラクターとして、宇宙船に必須のキーパーソンとして龍水が名を挙げたのが、“数学力、人類最強の男”と称されるSAI（サイ）だ。その後ろ姿や石化した姿も描かれているが、この謎めいた天才数学使い・SAIとは一体どんな人物なのか…。
アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールは、2026年4月放送。
