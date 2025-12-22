お笑いトリオ「にんげんっていいな」のやなぼうが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トリオを解散し、同トリオのメンバーだった松井正平と新たにお笑いコンビ「なるほどなぁ」を組むことを発表した。



やなぼうは文書を公開し「この度、にんげんっていいなは解散することになりました」と発表。解散理由については「松井とコンビ時代に星河にトリオになろうと誘った時『売れるビジョンが見えない』と断られたことがありましたがいつのまにか本当にビジョンが見えなくなりました」と記した。



トリオを組んだ8年間については「いろんなテレビにも出させてもらってたり、経験もさせてもらえました。走馬灯で出てくるなら確実に色濃く出る思い出に残る8年間でございました」と振り返った。今後については「これからはやなぼうと松井でコンビで活動致します」と記した。



松井も同日にXで解散を発表。星河については「ピンでの活動となります」と記した。



にんげんっていいなは、やなぼう、松井正平、星河(せいが)の3人組。TBS系のバラエティ番組「水曜日のダウンタウン」では、人気企画のタッグ相撲最弱選手権などに登場し、星河の153センチ、41キロという体格を生かした相撲で注目を集めた。TikTokのショート動画でも人気を集めていた。



（よろず～ニュース編集部）