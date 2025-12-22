現代車グループが米ラスベガスで来月開催される世界最大家電・IT展示会「CES2026」で人工知能（AI）ロボティクス革新戦略を発表し、ヒューマノイドロボット「アトラス」を初めて実物試演する。

現代車グループによると、来年1月5日（現地時間）に米ラスベガスのマンダレイベイ・コンベンションセンターで開催されるCES2026メディアデーで「AIロボティクス、実験室を越えて生活に」というテーマでAIロボティクス核心戦略を発表する計画だ。ロボティクス技術の実証と共にグループの力量を結集したAIロボティクス生態系と事業拡張戦略も出す計画だ。

特にこの日の現場ではボストン・ダイナミクスが開発したヒューマノイドロボットの次世代電動式アトラスが初めて公開される。現代車グループが2021年に買収したボストン・ダイナミクスは四足歩行ロボット「Spot」、ヒューマノイド「アトラス」などを開発したロボット企業。今回のCES2026で現代車グループはソフトウエア・デファインド・ファクトリー（SDF）でロボット技術を検証、学習させ、生態系を拡張する戦略を出す予定だ。今後、ロボット開発から学習、運営まで総合ロボット企業に進むという。これに先立ち現代車グループは2026年から2030年までの5年間に約50兆ウォン（約5兆3000億円）をAI・ロボット分野に投資すると明らかにしていた。