米国のトランプ政権が、人工知能（AI）産業で米国の支配力を強化するため推進している構想に、サムスン電子とSKグループが参加の意向を示したことが確認された。

トランプ政権は、米国製AI技術の輸出を奨励し、AI分野で中国の追撃を振り切る戦略を進めている。ここに韓国を代表する企業であるサムスン電子とSKグループが加われば、先端技術分野での韓米協力は一層強化される見通しだ。

21日（現地時間）付の米連邦官報によると、サムスン電子とSKグループは、米商務省が推進中の「米国製AI輸出プログラム」に関連し、最近、公式意見書を提出した。

トランプ大統領は7月23日の大統領令を通じ、米国のAI支配力を維持・拡大し、敵対国が開発したAI技術への依存度を下げるため、フルスタックの米国製AI技術パッケージ輸出を奨励するよう指示した。これを受け、商務省は「米国製AI輸出プログラム」を新設し、参加を希望する産業界主導のコンソーシアムから提案を受けることとした。

サムスン電子とSKグループは、この過程で外国企業のコンソーシアム参加を認めるべきだとの立場を明らかにした。

サムスン電子は12日に提出した意見書で、「コンソーシアムは米国企業が主導することになるだろうが、プログラムの成功には、韓国のような長年の同盟国と、サムスンのように信頼される企業の参加が必要だ」とし、「特にハードウェア・スタック分野で顕著だ」と述べた。

サムスン電子は、エッジデバイスを含むフルスタックの専門性を強調し、「米国主導の技術スタックが短期・中期において世界的な需要に安定的に対応するためには、同盟国との生産モデルが重要な役割を果たす」と説明した。また、商務省が検討中の「信頼できるパートナー」プログラムを支持し、米国内での投資や生産、雇用創出実績がある外国企業を優先的に考慮すべきだと提案した。

さらにサムスン電子は、「同盟国である韓国で、最先端ロジック半導体と高性能メモリーを同時に生産している企業はサムスンだけだ」とし、「この二重の能力は、米国製AIスタックが経済および国家安保上のニーズを満たす規模へ拡大していくうえで不可欠だ」と強調した。

SKグループも13日に提出した意見書で、「価値を共有する同盟国に本社を置く外国企業をプログラムに含めることが、政権の政策目標、技術競争力、輸出成長目標を最も的確に支援できる」と述べた。

SKグループは、半導体、先端パッケージング、素材、ソフトウェアなどの分野で、同盟国企業が世界最高水準の専門性を有しているとし、「同盟国企業の参加は、AIスタック全体で最高レベルの競争力を確保するうえで不可欠だ」と説明した。さらに、すでに市場原理に基づく協力によって「事実上のコンソーシアム」が形成されているとして、排他的な公式コンソーシアムの構成は避けるべきだと勧告した。

トランプ政権の米国製AI輸出プログラムは、AI産業における米国の競争力を強化し、経済成長と国家安保を同時に図る措置として評価されている。米国製AI技術を世界に広めることで、中国を選択肢から外す狙いがある。

これは米国企業のAI半導体対中輸出を広範囲に統制していたバイデン政権のアプローチとは異なる。ただし、プログラムに参加するコンソーシアムは、米国の輸出統制体制、対外投資規制、最終ユーザー政策などをすべて遵守しなければならない。

こうした中、韓米両国は最近、AIをはじめとする先端技術分野で協力を強化している。両国政府は10月29日に締結した「韓米技術繁栄業務協約」を通じ、ハードウェアからソフトウェア、アプリケーション、標準に至るまで、フルスタック全般でのAI輸出協力を推進することにした。韓国は、米国主催の「パックス・シリカ」サミットにも参加した。

今後、商務省が外国企業の参加を認めれば、サムスン電子とSKグループは米国企業とコンソーシアムを組み、プログラム参加を申請するとみられる。ただし、米中間の先端技術競争が続く中、米国との協力強化が韓中関係や韓国企業の中国事業に負担として作用する可能性があるとの懸念も提起されている。

トランプ大統領は大統領令署名の際、「いかなる外国にも我々を打ち負かすことは許さない」と述べ、「敵対国のアルゴリズムが支配する世界で、我々の子どもたちが暮らすような状況にはしない」と語った。

AIフルスタックとは、半導体、サーバー、データセンター、クラウド、ネットワーク、データパイプライン、AIモデルおよびセキュリティ、アプリケーションなど、AIシステム運用に必要なあらゆる技術とインフラを包括する概念だ。