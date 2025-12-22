前日21日に終わったフィギュアスケートの全日本選手権大会。この結果を受けて、ミラノ・コルティナ五輪に出場する代表選手が決定しました。

代表発表後、竹内洋輔フィギュア強化部長はこの選考基準について説明。議論が生じた内容についても明かしました。

▼男子シングル

代表1枠目は、全日本選手権で優勝を果たした鍵山優真選手が獲得。続いて2枠目には、鍵山選手をのぞいた選手の中から、選考大会での成績上位者という基準から佐藤駿選手、三浦佳生選手、友野一希選手が浮上しました。この中で、全日本選手権2位、グランプリファイナル2位、シーズンベストの数値でもトップとなった佐藤選手が2枠目を獲得しています。

議論が生じたというのが、最後の3枠目。競技会のポイントや合計の平均点では友野選手が上回っていたものの“メダルを取る”ということを第一に議論が展開され、今大会でも銅メダルに輝いた三浦選手が3枠目での選出となったことが明かされました。友野選手は補欠選手として、⼭本草太選手、壷井達也選手とともに名前があがっています。

▼女子シングル

代表1枠目は、全日本選手権で優勝を果たした坂本花織選手が獲得。続いて、難易度の高いジャンプにも果敢に挑み、国際競技会でも2度坂本選手を上回る結果を残した中井亜美選手が2枠目を手にしました。3枠目は全日本選手権で3位につけた千葉百音選手が選出となっています。

▼ペア・アイスダンス

ペア種目の代表1枠目は、全日本選手権で優勝を果たした長岡柚奈選手・森口澄士選手（ゆなすみ）ペアが獲得。続いて2枠目には、グランプリファイナル制覇も果たしていた三浦璃来選手・木原龍一選手（りくりゅう）ペアが選出となりました。代表選考において今大会への出場が必須となる中、りくりゅうペアは三浦選手の肩の脱臼の影響からフリーを棄権。それでも「過去に世界選手権大会3位以内に入賞した実績のある選手が、けが等のやむを得ない理由で全日本選手権大会へ参加できなかった場合、不参加の理由となったけが等の事情の発生前における同選手の成績を上記選考基準に照らして評価し、大会時の状態を見通しつつ、選考する」という救済事項などもあり、代表選出となりました。

団体戦での出場となるアイスダンスでは、全日本選手権で優勝した吉田唄菜・森田真沙也選手（うたまさ）ペアが選出されています。

日本スケート連盟から掲げられた「金を含む複数メダルの獲得」という目標。ミラノ・コルティナ五輪まで50日を切る中、代表選手たちの躍動に期待がかかります。