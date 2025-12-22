日本ハム・杉浦稔大投手が２３日、５年ぶりにチームに復帰する西川遥輝外野手との再共闘を歓迎した。

早生まれの杉浦が学年は一つ上ながら、誕生日は２カ月違いの３３歳同士。「いろんな経験もしてきたと思う。年齢や立場も変わってきて戻るので、そこはまたいい連鎖が生まれるんじゃないかな」と期待し「僕としては頼もしい。一緒に頑張りたい」と語った。

若手主体のチームで、３０代は少なめ。杉浦は「微妙なところですよね」と苦笑しつつ「全然衰えるような年齢ではないと思う」とキッパリ。「年代が近い選手が増えるのはうれしい。あんまりベテランと思わないように。ただ無理はしないように、ケガをしないように」と自らに言い聞かせた。

この日はエスコンで自主練習。「空き過ぎると肩が緩くなっちゃう」と、キャッチボールはオフでも３日以上は休まないように調整している。年末年始に帰省する際は、野球経験者の父親にキャッチボール相手をお願いしているといい「元々、小学生時代は、父親が僕の監督だったので。この年になっても、キャッチボールができるのはいいなと思いますね」と笑みを浮かべた。