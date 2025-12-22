Ｍ−１グランプリ２０２５で優勝したたくろうが２２日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に電話生出演。決勝ラウンドでエバースが２番を選んだことに率直に「びっくりした」と振り返った。

ナイツ・塙宣之はＭ−１で今年も審査員。たくろうへ「エバース優勝の空気になっていたけど」と聞くと、たくろう・きむらバンドは「そのお陰で、こんなん無理やろと気楽にできた。無理やんけ、やってられんわって。どう勝つねんと、もうええわ！と」と、エバースが高得点を出したことで、逆に気楽にできたことが良かったと振り返った。

塙は決勝ラウンドについて「エバース、２番目にしたでしょ？あれはどうだった？」と質問。きむらは「びっくりした」と率直にコメント。「２番目が決まっていると言われて、そうなんやと。１か３か。エバースの後も嫌やけど、１より３かと」と３番目を選んだとした。

塙は、ファーストラウンドの順位が決勝戦の順番だったことがあったため「絶対に間違えないけど、ずっと２番目がたくろうって、順番通りになれてるから、押す時に怖かった。エバースにならないように気を付けた。こんがらがっちゃって」というと、赤木が「最後は嫌やし、頭も嫌やし、消去法で２と、町田が言うてた」とエバースの町田和樹が２番を選んだ理由を話していた。

今年のＭ−１は、上位３組の決勝は、ファーストラウンド上位から好きな順番を選べる仕組みになっている。