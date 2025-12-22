元楽天監督の大久保博元氏が２２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演し、米大リーグのホワイトソックスに入団が決まった村上宗隆内野手について解説した。

村上はポスティングシステムによる移籍で、総額約５４億円の２年契約。

大久保氏は「村上選手にとっては最高に良い契約になりました。金額がものすごい高かった場合はですね、これはもう、まずプレッシャーがすごいです。でも、この２年契約で、高くもなくて安くもないのが、この２年で５０なん億円なんですね。ホワイトソックスは今ほんとに発展途上になってしまっている。若い選手だったり、いろんな選手を育てる時期が来てるチームなんです」と、村上がメジャー１年目を伸び伸びとした環境で臨めると説明した。

さらに「だから２年やって、もしもＯＰＳですよね。出塁率と長打率、（本塁打を）３０本打つことがあったら、ここからはもう、大型契約をメジャーの球団とできる」と解説した。

つづけて「村上選手は、もともとヤクルトスワローズという家族的なチームで長期的に育てましょうって言って使った選手ですね。その中で致命傷だったのは、速い球が打てない選手だったんですよ。速い球を打てるかどうかが、プロで活躍するかどうかの一番大切なところです。バッターにとって。ところが（速球を）打てないバッターだったんです、最初は」と述懐。

「『この選手は時間かかるか…。ちょっと厳しいかな…』と思ったのが。なんと、伸び率の曲線が。１カ月ごとに速い球を打つようになったんですね。最初は空振りだった速い球、１５０キロ以上の球がレフト方向に飛ぶ。左中間にホームランを打つようになる。１５０キロを超えた球をですね、１年後にはライトスタンドに引っ張ってホームラン打つようになった。こんな選手は、私、４０年、プロ野球界にいますけども、見たことないです」と絶賛した。

大久保氏は村上の順応性の高さは人間性も深く関係していると分析し「もう、素直で。今年も（ケガで）２軍に何カ月かいましたんで。２軍の選手にも模範となるような姿勢を見せる選手なんです。素直で、自分がこういう練習をしましょうって決める。そしてコーチからの意見を取り入れる。やり通す。九州男児ですよ」と絶賛。「メジャーでも順応してきますから。必ず。僕、３０本打つと思います」と太鼓判を押した。

さらに大久保氏は村上が２０２２年に日本選手最多の５６本塁打をマークし、史上最年少の２２歳で三冠王に輝いたことについても触れ「東京ドームで（大久保氏が）試合後に、すれ違ったときに。もう、三冠王も獲った選手ってのは『お疲れ様です』って言ってくれりゃいい方で。なんなら歩きながらですよね。村上選手、立ち止まって『お疲れ様です！』。こんな選手、見たことないです」と改めて、感心していた。

大久保氏は、現役時代は西武、巨人で強打の捕手として活躍。引退後は２００８年に西武１軍打撃コーチ、１０年に西武２軍打撃コーチ。１２年から楽天の１軍打撃コーチ、２軍監督、１軍監督代行を経て、２０１５年に１軍監督に就任した。