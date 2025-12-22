オリックスの横山楓投手（27）が22日、大阪市内の商業施設「KITTE大阪」で行われた宮崎市観光PRイベント内のトークショーに参加した。

オリックスの春季キャンプ地でもある宮崎市出身の右腕は、昨オフの戦力外通告、育成契約を乗り越えて今季7月末に支配下登録に復帰。8月17日の西武戦でプロ初勝利を挙げるなど、14試合の登板で2勝0敗4ホールド、防御率1・10と奮闘した。

トークショー内では「辛いときは家族に支えてもらった。今年は2軍戦にも子どもが来てくれて。毎日奥さんが弁当を作ってくれて、しっかり栄養を取ってやれた。さっきも食べてきました」と、家族への感謝を口にし、場内からは温かい拍手が起こった。

「なかなか家族だったり、地元の友人であったり、目の前で野球をプレーできる機会は少ないので。地元の応援を力に変えて、頑張りたい」

1軍での1年間フル稼働を目標に掲げる来季に向けて、「（育成契約だった今春は）公式戦で本格的にアピールしようと思い、そんなに（調整を）急いでいる感じはなかった。来年は開幕1軍を目指して、早々にアピールできるように」と、宮崎キャンプからの早期アピールを期していた。