元卓球女子日本代表の福原愛さんが、再婚し、妊娠していることが分かりました。



【写真を見る】【 福原愛 】 再婚 ＆ 妊娠 お相手は知人男性 「今後とも一層精進してまりますので、温かく見守っていただきますようお願い申し上げます」 所属事務所がコメント





所属事務所が、この日、一部メディアで報じられた「福原愛さんの、知人の一般男性との再婚と妊娠」に関して「本人の意向もあり、プライベートに関することは公表しておりませんでしたが、掲載されております記事につきましては事実です。」と、ＴＢＳの取材に対し、回答。



続けて「この度はお騒がせして申し訳ございません。今後とも一層精進してまりますので、温かく見守っていただきますようお願い申し上げます。」と、コメントしています。





福原愛さんは、宮城県仙台市出身。 1988年11月1日生まれ。

２００４年アテネオリンピックから4大会連続出場、２０１２年ロンドン五輪女子団体銀メダル、２０１６年リオ女子団体銅メダル。



２０１６年に、リオ五輪の台湾代表だった江宏傑さんと結婚し、2017年に女の子、2019年に男の子が誕生。

2021年に離婚。





２０２４年３月には、福原愛さんと元夫・江宏傑さんの間での子どもの親権に関する和解についての会見が、日本外国特派員協会で行われていました。



【担当：芸能情報ステーション】