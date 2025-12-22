¤¿¤¯¤í¤¦¡¡£Í¡Ý£±Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±Ãë¤Þ¤ÇÉÔÌ²¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ç¿²¤ì¤º¡×Ìîµå¹¥¤¤ÎÀÖÌÚ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÀÚË¾
¡¡£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍÄº¾å·èÀï¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤òÀ©¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥·¥§¥Õ£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ã£È£Å£Æ¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£¶¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££Í¡Ý£±Í¥¾¡¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤«¤éµÙ¤à²Ë¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢²¦¼Ô¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¤â¤¢¤ë³Æ¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò£¸¤Ä¹ÔµÓ¤·¤Æ¤«¤é²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£²ñ¸«¤Ï¸á¸å£±»þÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï¡Ö¿çÌ²¤ÏÀµÄ¾Á´¤¯¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°Æü¤«¤éÉÔÌ²¤À¤È¹ðÇò¡£ÀÖÌÚÍµ¤â¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ë³Ú²°¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç£±»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ÇÁ´¤¯¿²¤ì¤º¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤«¤é¤ï¤º¤«£³»þ´Ö¼å¤Ç»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Ìó£±£°£°·ï»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²¿Í¤Ï¼Â¾ð¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¤¤à¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤µ¤Ç¤Ï·ë¹½¥Ó¥Ã¥°¤Ê»Å»ö¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖËÍ¤éËÜÅö¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯·à¾ì¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È²¼¾å¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ÏÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤ÎÌîµå¹¥¤¤Ç¤¢¤ëÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¥Ü¥±¡£¤¤à¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Í¡Ý£±À©ÇÆ¸å¤ÎÌ´¤¬¡Ö£Í¡Ý£±Í¥¾¡¤·¤¿½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¼é¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡££Î£Ç¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ¼Ô¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉôÌç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÀÖÌÚ¤Ïµð¿Í¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ»æµ¼Ô¤¬¡Ö¤¼¤Òºå¿À¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¼¡Ä¡¢¤¤¤äºå¿À¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¸«¤»¡¢À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å¡¢µÞÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë»Å»öÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤à¤é¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢ÀÖÌÚ¤¯¤ó¤ÎÊý¤Ï³Î¼Â¤ËÌµÍý¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÖÌÚ¼«¿È¤Ï¡Öº£Æ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤ÄÆ¯¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯»öÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤à¤é¤Ï¡Ö»öÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤ÏËÍ¤¬»ß¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÖÌÚ¤«¤é£Ó£Ï£Ó¥µ¥¤¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤¢¤¡¡Á¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬½Ð¤¿¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÀÖÌÚ¤¯¤óµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦ÌóÂ«¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£