愛犬との暮らしを充実させるコミュニケーション4つ

家族の一員である愛犬との暮らしをより質の高いものに変えるには、信頼関係を深めることが重要なカギとなります。この機会に愛犬とのコミュニケーションに注目し、これまで以上に深い関係を目指してみませんか？

ここでは、愛犬との暮らしを充実させるコミュニケーションを4つご紹介します。

1.アイコンタクトを取る

愛犬とアイコンタクトを取れる関係になるとしつけがスムーズになり、注意を促したい際にも聞く耳を持ってもらいやすくなります。また、アイコンタクトが安心感をもたらし、絆を深めるのに役立ちます。

愛犬の名前を呼んで振り向いたら褒める、この一連を繰り返し行ってみてください。徐々に目と目で会話ができるようになります。

2.遊びを通して交流を深める

愛犬が喜ぶ遊びを選んで、コミュニケーション時間をより充実させましょう。「ボール遊び」や「ロープの引っ張り合い」など、エネルギーを発散させる遊びは満足感を与えやすいです。

また、遊びの中で「待て」「離せ」などのトレーニングも行うと、しつけも合わせて行えます。メリハリを付けて遊ぶと犬が飽きにくく、集中力も持続します。

3.犬の気持ちを尊重する

犬にも都合があり、ひとりでリラックスする時間も必要です。くつろいでいるときは見守るなど、愛犬の気持ちを尊重しましょう。

愛犬とほどよい距離を保ちながら暮らすよう心がけると、ストレスフリーの関係を継続しやすくなります。ボディランゲージをよく観察しながら、犬の感情を読み取ってみてください。

4.優しい声で褒める

愛犬がよい行動をしたら、優しい声のトーンで褒めましょう。「いい子！」「上手！」などと、高い声のトーンで褒めるのがポイントです。

犬は声のトーンを含めて飼い主の感情を判断するため、褒めるときは精一杯愛情を込めてみてください。メリハリのあるコミュニケーションの方が反応を取りやすくなり、愛犬からの信頼も獲得できます。

愛犬と今よりもっと仲良くなるための秘訣

人生を共にする愛犬とは、よい関係で在りたいものですね。ここでは、愛犬と今よりもっと仲良くなるための秘訣についてご紹介します。

適切なスキンシップを行う

これからは、愛犬が「気持ちいい」と感じるスキンシップを心がけてみましょう。好みの触り方はその犬によって異なります。

愛犬が触られて喜ぶ場所を探り、逆に嫌がる場所には無理に触れないことです。また、いきなり触れるのではなく、ひと声掛けて優しくマッサージをするように触れると喜ばれます。

コミュニケーション時間をしっかり作る

犬にとって孤独の時間はストレスになりやすく、遊びや散歩時間が足りないと不満が溜まりやすくなります。コミュニケーション時間をしっかりと確保して、愛犬が安心して暮らせる環境を整えましょう。

天候によって散歩に行けない日は室内遊びに切り替えるなど、愛犬と過ごす時間を減らさないように心がけてみてください。

一緒に楽しめる遊びを見つける

愛犬と過ごす時間をより楽しめるような、面白い遊びを見つけましょう。おもちゃを与えるだけでなく、飼い主さん自身も一緒に楽しめる遊びを取り入れるのがおすすめです。

犬の嗅覚を使った「おやつ探しゲーム」や、飼い主が隠れて愛犬に探させる「かくれんぼ」といった変わった遊びもあります。遊びの中でも、成功したら褒めてあげましょう。

まとめ

愛犬と過ごす時間が長くなるほど、お互いの関係がマンネリ化しやすくなります。ぜひこの機会に愛犬との関係を見直し、質の高いコミュニケーションを心がけてみてください。

ほんの少しの心がけで、愛犬との暮らしがより楽しいものに変わるかもしれません。