ポップしなないでの新曲「spice」が、12月29日より放送のドラマ『今日もカレーですか？』（テレビ東京）の主題歌に起用。また、同曲を使用したドラマの60秒トレーラーも公開となった。

（関連：【映像あり】ポップしなないで、新曲「spice」使用のドラマ『今日もカレーですか？』60秒トレーラー）

本ドラマは、Webコミック配信サイト『竹コミ！』（竹書房）にて連載中の藤川よつ葉原作、あづま笙子作画による同名の漫画が原作。大学進学を機に、地方から上京してきた女子大生 黒部ちな（田牧そら）が、カレー愛溢れる遠藤夏美（秋田汐梨）や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす青春グルメドラマだ。

主題歌を担当するにあたり、ポップしなないでは「ポップしなないでの活動において、音楽と同じくらい「食でちゃんと感動すること」を大事にしています」「素敵な物語とカレーに想いを馳せながら楽曲を制作したので、素敵なドラマに花を添えられたら嬉しいです」とコメントしている。

なおポップしなないでは、本年3月31日に結成10周年を迎えるにあたり、メンバー2人の“10のやりたいこと”企画を開催中。現時点で7つの“やりたいこと”が公開されており、残り3つの“やりたいこと”も順次発表される。

＜ポップしなないで コメント＞

ポップしなないでの活動において、音楽と同じくらい「食でちゃんと感動すること」を大事にしています。そして我々は高い頻度でカレーを食べに行っています。そんな我々が、「今日もカレーですか？」の主題歌を書き下ろさせていただいたのは本当に幸せなことです。素敵な物語とカレーに想いを馳せながら楽曲を制作したので、素敵なドラマに花を添えられたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）