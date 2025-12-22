俳優・カルマのファースト写真集（タイトル未定／KADOKAWA）が2026年4月3日（金）に発売される。

役者を目標として16歳の若さで上京し、数々の下積みから、100万人級YouTubeチャンネルを経て、満を持して俳優デビュー。テレビ朝日「伝説の頭 翔」やTBS「シンデレラ クロゼット」などのドラマ作品、映画「ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ」に出演するほか、テレビ朝日「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」のクオン役で人気を博すなど快進撃が止まらない俳優・カルマ。

常に挑戦を続けてきたカルマが、俳優として初めての写真集を発売。もがきながら理想の俳優に昇り詰める彼の第1章として、すべてをさらけ出し、スタイリッシュな姿から大人の色香を感じさせる表情まで、多彩な魅力を凝縮された内容となっているという。

発売に先駆けカルマは「今の僕が持てるすべてを曝け出した、挑戦的な一冊が完成しました。「ありのままの姿や想いを知ってほしい」 その一心で、持てる力のすべてをこの写真集に叩きつけました。撮影が終わった後、ぶっ倒れました笑 曝け出すまでの葛藤、感情の爆発、そしてその先に見えた景色。一人の人間として成長させてもらった僕自身のストーリーも、この一冊に凝縮されています。今後の決意と覚悟を込めた、100%嘘偽りのない作品です。ぜひ、僕の生き様をその目に焼き付けてください」とコメントしている。

