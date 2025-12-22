¡Ö44Ê¬´Ö¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×±óÆ£¹Ò¤Îµç¾õ¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ÀµÚ¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦¤Ç18ºÐMF¤Ë¡ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡É¤â¡Ä¡Ö¥Ü¥¹¤ÏÈà¤ËÌ¤Íè¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Â¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢£±·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØRousing The Kop¡Ù¤Ï12·î21Æü¡¢¡Öº£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ì43Ê¬¤À¤±¤Ë¡¢¼çÎÏ¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥ï¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï¤½¤ÎÉÔºß¤¬Ï¢º¿È¿±þÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤Îã¤À¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃæÈ×¤ÎÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î±óÆ£¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç½ªÈ×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤ËÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¥¹¥í¥Ã¥È¤¬ÃæÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÁªÂò»è¤Ï¸Â³¦¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¥±¥¬¤ÏÈæ³ÓÅªÄ¹´ü¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï2026Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤½¤¦¤À¡×
¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¤È¥¨¥ó¥É¥¦¼«¿È¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥Ê¥¤¥ª¥Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÂÀ×¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤ÆÈâ¤ò³«¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç£±Ç¯È¾¡¢¼ã¤MF¤Ï²æËý¤·¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥¦¤ÎÉÔ±¿¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Èà¤ËËÜÅö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤À¤È°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡20Æü¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿18ºÐ¤ÎMF¥Ê¥¤¥ª¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØThis Is Anfield¡Ù¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì£µ»î¹ç¡¢44Ê¬´Ö¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ü¥¹¤¬¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÌ¤Íè¤òÈà¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢±óÆ£¤Îº£¸å¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Ê¥¤¥ª¥Ë¤Î½øÎó¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÍè²Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥¦¤¬µî¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤À¡£¤À¤¬¡¢Èà¤¬ÀïÎó¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î´Ö¤Ë¥Ê¥¤¥ª¥Ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ê¥¤¥ª¥Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥¦¤è¤ê14ºÐ¼ã¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¥¹¥«¥Ã¥ÉÆâ¤Ç¼«Á³¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡±óÆ£¼«¿È¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡±óÆ£¼«¿È¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
