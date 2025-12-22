ノースサファリサッポロの事業を引き継ぐ意向を示している東京の投資会社が、いまの場所で新たな動物園の開設を計画していることが分かりました。



（長岡記者）「閉園から３か月近く経ったノースサファリサッポロです。まだたくさんの建物が残され、動物の鳴き声も聞こえます」



札幌市から１２月２６日までに違法建築物の撤去を求められているノースサファリサッポロ。





１０月３日時点で１２２棟の建物が残り、いまも２００頭以上の動物は行き先が決まっていません。こうした中、ノースサファリを運営していた「サクセス観光」から事業を引き継ぐ意向を示している東京の投資会社「ビーチキャピタル」が、いまの敷地内に新たな建物を建てて動物園を開設する計画案を作成していることがわかりました。

（ビーチキャピタル 赤澤芳樹社長）「いい形があればご協力・お手伝いさせていただければというスタンス」



１２月５日に行われた住民説明会で会社側が示した当初の計画案は、ノースサファリからおよそ１キロの場所にあるサクセス観光所有の土地を購入し、新たな動物園を作るというものでした。



しかしー



（周辺住民）「反対ですから！」



住宅街に隣接する場所であることなどから住民から反対意見が続出しました。



新たな計画案について地元の住民は…



（豊滝中央町内会 氏家孝義会長）「従来の（ノースサファリの）場所ならば町内の人も賛成と言っていた。反対する理由がないので歓迎するところです」



また、ノースサファリの関係者はこの計画について、「動物福祉の立場から、選択肢の一つとして検討している」と話しています。



ビーチキャピタルは年明けにも札幌市に新たな計画書を提出するとしています。