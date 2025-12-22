「最低でも100試合は…」阪神新外国人ディベイニーに近鉄OB・佐野慈紀氏が早くも“連覇ノルマ”を設定「打率.270はクリアしてほしい」

ディベイニーは高い守備力も評価されている(C)Getty Images

野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は阪神のオフの助っ人補強をクローズアップする。

目を向けたのは“打てるショート”として期待が高まる、前パイレーツ内野手のキャム・ディベイニーだ。

【動画】この華麗な身のこなし！注目のディベイニーの守備シーンをチェック

今季3Aで20本塁打を放ち、マイナー通算85本塁打を記録している右の強打者。内野は全ポジション、特に遊撃、三塁を主とし、左翼もこなせるユーティリティーさも持ち合わせている。

チームは今季の遊撃ポジションにおいては小幡竜平と木浪聖也、熊谷敬宥らが出場し、いずれも打率.250超えを果たした選手はおらず。レギュラーに定着した選手は出てこなかった。また1-5番が固定で安定したパフォーマンスを示すのに対して、下位打線充実のためにも「打てる遊撃」の存在が求められていた。

佐野氏はディベイニーに関して「最低でも100試合は出てほしいというところはありますね」とキッパリ。攻守で躍動した姿を見せ、チームの活性化を図るためにも一定数の試合が必要という見方を示した。

また守備においては「天然芝と違って、土のグラウンドなので、どれだけのハンドリングができるかどうか。そこは注視しないといけないですね」と分析した。