お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、審査員を務めた21日の「M−1グランプリ2025」で惚れ込んだコンビについて語った。

18年から審査員を務めて、今年で8回目。初優勝した「たくろう」の爆笑漫才を絶賛し、大会の盛り上げに大きく貢献した司会の今田耕司にも「今田さんが凄いよ。今田さんがいなかったら、代わりいる？いないよ。俺、毎年言ってるの」などと賛辞を送った。

今田は進行もさることながら、「ヨネダ2000」誠が、敗退時に「ひき肉にしてやんよ」とコメントしたことに「失格です！」とピシャリ。笑いを誘った。

そんな流れで、塙はヨネダ2000のお笑いセンスにも言及した。女性コンビのヨネダ2000は今年、3年ぶりに決勝に登場。ドリブル1回で1000円をもらえるチャレンジをする愛に対し、なぜか松浦亜弥に扮した誠が様々な妨害を試みる、不条理感あふれる世界観で笑いをさらった。

8位でファイナルラウンド進出はならなかったが、塙は「ヨネダがまたホントにいいね。ユーモアが」と絶賛。審査員の中で最高得点に並ぶ94点を付けた。3人娘の父親でもあり、「ああいう娘になって欲しいと思う。弟子入りできるなら弟子入りしたい。ベルトを付けさせたいもんね、娘に」と、ぞっこんの様子だった。