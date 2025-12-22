パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが展開する「ドン・キホーテ」一部系列店舗にて12月21日以降、「焼きたてチーズタルト専門店PABLO（パブロ）」が監修した「ドドンとチーズプリン」を販売する。

「ドドンとチーズプリン」(税抜358円)

「ドドンとプリン」は、約460gというボリュームやさかさまに盛り付けることで楽しめる超ビッグサイズプリン。

今回販売される同商品は、チーズタルト専門店PABLO(パブロ)の「パブロとろけるチーズタルト」と、ドン・キホーテで販売されている人気商品「ドドンとプリン」がコラボしたもの。

焼きたてチーズタルト専門店PABLOならではのチーズのコクとまろやかさを掛け合わせた一品。なめらかなチーズプリンに甘酸っぱいアプリコットソースを合わせることで、重たくなりすぎず、爽やかな後味を楽しめる。

「ドドンとチーズプリン」商品イメージ