【ドンキ×PABLO】人気商品コラボ! 約460gの「ドドンとチーズプリン」爆誕
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが展開する「ドン・キホーテ」一部系列店舗にて12月21日以降、「焼きたてチーズタルト専門店PABLO（パブロ）」が監修した「ドドンとチーズプリン」を販売する。
「ドドンとチーズプリン」(税抜358円)
「ドドンとプリン」は、約460gというボリュームやさかさまに盛り付けることで楽しめる超ビッグサイズプリン。
今回販売される同商品は、チーズタルト専門店PABLO(パブロ)の「パブロとろけるチーズタルト」と、ドン・キホーテで販売されている人気商品「ドドンとプリン」がコラボしたもの。
焼きたてチーズタルト専門店PABLOならではのチーズのコクとまろやかさを掛け合わせた一品。なめらかなチーズプリンに甘酸っぱいアプリコットソースを合わせることで、重たくなりすぎず、爽やかな後味を楽しめる。
「ドドンとチーズプリン」商品イメージ
