¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°±¦ÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬Îø¿Í¥À¥ó¤µ¤ó¤Èà°ø±ïá¤Î£Î£Ù¤òËþµÊ¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡á¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬Îø¿Í¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥À¥ó¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É°ì¿§¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¥À¥ó¤µ¤ó¤¬£Î£Ù¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¤¬¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¤½¤Ð¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥à¡ª¡×¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Î²Î»ì¤ò¸ý¥Ñ¥¯¤Ç²Î¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÍÌ¾¤Ê¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ÎÌÚ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ¡££Î£È£Ì¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼¥ºÂÐ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥ë¥ºÀï¤ò´ÑÀïÃæ¡¢£²¿Í¤Ç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÏÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ´õË¾¤òË½Ïª¤µ¤ì²Ð¾Ã¤·¤Ë¤ä¤Ã¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±µ»ö¤Ï¡Ö£Á£ÐÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤ÇµëÍ¿Ä´Ää¤Î»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×¤È·ÀÌó¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
