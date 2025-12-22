1日限定3組! 0秒レモンサワー「紅白ホルモン食べ飲み放題コース」を2026円(税別)で提供
GOSSOは2026年1月5日〜31日の期間限定で、「0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」(一部店舗除く)にて「紅白ホルモン食べ放題コース」(税別2,026円)を1日1店舗あたり先着3組限定で提供する。
「紅白ホルモン食べ放題コース」(税別2,026円)
同店は、国産豚の新鮮なホルモンと全卓に設置されたサワーサーバーから利用者自身で注げる待ち時間0秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー」が楽しめる。
「紅白ホルモン食べ放題コース」(税別2,026円)は、塩ホルモン、味噌ホルモン、辛味噌ホルモンの3種の食べ放題と、アルコール全種90分飲み放題付きのコース。1日につき各店先着3組限定での提供となる。
「塩ホルモン」は、毎日店舗で1つ1つ丁寧に手洗いすることで豚独特の臭みを和らげ旨味を引き立たせている一品。国産豚の小腸、大腸、ガツをミックスしており、にんにくと特製のスパイスを加えたパンチの効いた塩だれで味付けをした同店の定番商品。
塩ホルモン
「味噌ホルモン」は、老舗醸造の仙台味噌だれを使用した一品。
味噌ホルモン
「辛味噌ホルモン」は、こだわりの味噌ホルモンにピリッとした辛みを追加した一品。
辛味噌ホルモン
同コースは当日受付も可能となっている。実施店舗は以下の通り。
東北
仙台駅前店、国分町店
関東
大宮店、川口駅前店、船橋駅前店、柏東口店、新宿三丁目店、高田馬場店、上野アメ横店、渋谷店、池袋東口スターダム店、池袋西口店、北千住店、葛西店、多摩センター店、横浜西口店、相鉄五番街店、武蔵小杉店、溝の口店、平塚店
中部
新潟店、名駅三丁目店、名古屋栄店
関西
三条木屋店、なんば千日前店、堺東店、伊丹店
中国・四国
米子駅前店、松山二番町店
九州・沖縄
博多春吉店、宜野湾店
