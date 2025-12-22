本田紗来、ミニスカ＆レースソックスで美脚披露「まりんに似てるよね？」写真が話題
【モデルプレス＝2025/12/22】タレントでモデルの本田紗来が12月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】本田望結の妹「全身のバランスが神」と話題のミニスカ姿
紗来は「カレンダーお渡し会イベントありがとうございました」と感謝を伝え、イベント会場でのソロショットを投稿。袖にファーの付いた白のトップスとミニスカートにレースのハイソックスを合わせた、美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
また同投稿をリポストし、姉でプロフィギュアスケーターの本田真凜を挙げて「やっぱりまりんに似てるよね？笑」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「たしかに真凜ちゃんに似てるかも」「このコーデ着こなせるのすごい」「全身のバランスが神」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田紗来、美脚輝くミニスカ×レースソックスコーデ披露
◆本田紗来の投稿に「天使すぎる」と反響
