中川翔子、お揃い服着た双子との3ショット公開「髪の生え方に個性出てる」「可愛いママ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】歌手でタレントの中川翔子が12月22日、自身のInstagramを更新。双子との3ショットを公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「髪の生え方に個性出てる」息子2人との親子ショット
中川は、ソファーで膝の上に双子を乗せた親子ショットを投稿。ハートの形が散りばめられたお揃いのロンパースを着用した双子を後ろから抱きしめる幸せいっぱいの姿を披露した。
また「弟くんはポーズのバリエーションがまだまだあった！なんで面白いことするんだろう」とつづり、双子の弟の様々なポーズを収めた写真も公開していた。
この投稿に、ファンからは「癒される親子ショット」「尊い」「お揃いの洋服がキュート」「弟くんのポーズ最高」「髪の生え方に個性出てる」「可愛いママ」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
