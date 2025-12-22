本当に100均?! お風呂のガンコ汚れが、まさかのキャンドゥ「330円の風呂掃除アイテム」でピカピカ！ コスパ最高の優秀さ
年末が近づくと気になるのが、見て見ぬふりをしてきた“お風呂のガンコ汚れ”。鏡のウロコ、水垢、黒カビ……。普段の掃除じゃ歯が立たない汚れも、気づけば蓄積しているんですよね。
そんな時に頼りになるのが、キャンドゥでみつけた「カビ取りジェル」と「鏡のウロコ落としクリーム」。実際に使ってみたリアルな感想をお届けします。
◆垂れにくく密着力がすごい「カビ取りジェル」
浴槽の蓋の溝やゴムパッキン、ドアレール、壁などスプレーだと流れ落ちてしまう場所にこそ使いたいのが、「カビ取りジェル」330円（税込）。ジェルタイプのカビ取り剤は他店でも売られていますが、1000円前後と値の張るものが多いのも現実。
できるだけコストを抑えつつ、しっかりときれいにできれば年末の大掃除後も継続して使いやすいでしょう。
まずは、乾いた状態のカビにジェルを塗ります。スプレータイプのものだと流れ落ちてしまうので、ジェルタイプのものだと狙ったカビにしっかり吸着してくれるのが◎。
30分放置したら水でしっかり流します。汚れがひどい場合は放置時間を延ばしてみてくださいね。
30分で黒カビを落とすことができました。擦り洗いも不要なので、お風呂に入る前にジェルを塗っておいて、お風呂に入るついでに流せばピカピカになります。カビ取りジェルは塩素系なので酸性タイプと混ぜないよう注意して使用してくださいね。
◆白いモヤモヤをスッキリ「鏡のウロコ落としクリーム」
お風呂の鏡についてしまう“白いウロコ”。ウロコは水道水中のミネラルが固まってできるもので、普通の洗剤では全く落ちません。キャンドゥのウロコ落としクリームは、手で出せるチューブタイプだから扱いやすいのもポイントです。
スポンジにクリームを少量のせます。緩めのテクスチャーで伸びの良さが特徴です。
乾いた鏡にクリームをスポンジで円を描くように優しくこすります。
水でしっかり流したら完成です。
クリームを馴染ませるように軽く擦ることでしっかりとウロコがなくなりました。鏡に傷がつかないよう柔らかいスポンジやラップを使用するのが良いでしょう。
◆浴室掃除は「330円×2」で十分戦える！
キャンドゥのカビ取りジェル＆ウロコ落としは、コスパもよく、扱いやすいのがポイント。「年内に浴室を手軽に綺麗にしたい」といった方は、年末の大掃除にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
