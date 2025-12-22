2026年ボートレース新CM発表会が、22日東京都内で行われ、CMに出演した町田啓太、ファーストサマーウイカ、生瀬勝久、細田佳央太、安斉星来、吉田晴登が登壇した。

一般財団法人 BOATRACE 振興会は、この日の登壇者を起用した新CMシリーズ「ゼロからプロへ マチダ教官物語」を、2026年1月1日 (木)から全国で放映を開始する。

イベントでは、新CMシリーズの第1話が流された。CMの見どころを問われた町田は「教官をメインにした、訓練生たちとの物語という、今までなかったパターンなので、見えなかった部分が見えてきます。教官たちの指導方法が分かったり、訓練生たちが育っていくところが熱く描かれていきます。僕たちが養成場にいる時も、訓練生と教官とのやり取りが聞こえてきたりもします。この熱量を伝えられたらすごいなと思いましたし、今回この物語でたくさんちりばめられていると思いますので、どんどん楽しくなっていくと思います」と語った。

今回は、実際に、福岡県柳川市にあるボートレーサー養成所で撮影が行われた。町田は「訓練生の皆さんが、僕たちが通るたびに礼をしてくださったり、声を掛けてくださいました。これは、多分、教官の皆さんと訓練生の皆さんとの間でとてもいい関係が築かれてるからなんだろうなと思いました。あとは、養成所がとてもきれいなんです。ゴミ1つ落ちてない。これも多分、そういう心構えと言いますか、心持ちがあるからなんだろうなと思って、ちょっと背筋が伸びました」と養成所の様子を語った。

この後、主任の“ナマセ教官”から新たに教官に就任する“マチダ教官”と“ウイカ教官”へ名刺が授与された。

最後に町田は「教官も訓練生も、ボートレースに関わる全ての方々が、本当に高い熱量を持って取り組まれていることを肌で感じております。そんなボートレースの魅力をたっぷりとこのCMに注ぎ込んでおりますので、一緒に育っていく人たちを見て楽しんでもらえたらと思っております。これから1年よろしくお願いします。頑張ります」と語り、イベントを締めくくった。