俳優の川崎麻世が21日に自身のアメブロを更新。カロリーオーバーで増えた体重を、食事の調整によって2kg減量したことを明かした。

この日、川崎は冒頭で右目の負傷について「ご心配をおかけしてます」と述べ「ニュースになった事もあり沢山の皆様から連絡があり ありがとうございます おかげさまで回復して来てます」と感謝と回復を報告した。

続けて「食べすぎた日がありカロリー調整しました」と切り出し、ある日に「打ち合わせで銀座の有名店で串揚げを16本も食べた」ことを告白。さらに「二軒目が妻の店になり新しく始めたカレー辛麺の小を食べてしまい」と述べ、夜中には自宅で妻・花音さんが用意してくれたワインやおつまみを楽しんだといい「完璧にカロリーオーバーだ 体重が76.5キロに」なってしまったと明かした。

その後はカロリー調整の食事として、刺身やサラダボウル中心の食生活を送ったことを写真とともに報告。花音さんが注文したフォーやトムヤムセットを「美味しそうなんで少しつまみ食いをさせてもらいました」とつづった。

食事調整の結果「今朝体重計に乗ったら74.5キロ 2キロ落ちました」と明かし「こういった微調整が大切だと思います 食べたい物を食べてもその前後の食事でカロリー調整をすれば問題ないかと」と体型維持の秘訣についてコメント。最後に「さー今日も楽しい『ギンギラ学園物語』の稽古頑張って来ます」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」