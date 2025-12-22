¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë·¯¤¬¹¥¤¡×¾¯¿©¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥ë¤¬ÂçÀ¹¤ê¥é¡¼¥á¥ó¥»¥Ã¥È¡õñ»Ò5»®¤òÃíÊ¸¢ª¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©¡ÚÌ¡²è¡Û
¡Ö1¿Í¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¡²è²È¡¦Ãæ°Ë¤Þ¤á¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø¥®¥ã¥ë¡¢ÌÀÆü¤âÍè¤ë¤Ã¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤½÷À¤Î¿´¶¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter)¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó4.5Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥®¥ã¥ë¡¢ÌÀÆü¤âÍè¤ë¤Ã¤Æ¡Ù(Á´ÊÔ¤òÆÉ¤à)
´¨¤¤Åß¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¤Ï¤ä¤È¤Ï¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥®¥ã¥ë¤Î½÷À¡¦¥ê¥Ê¤¬³°¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ï¤ä¤È¤Ï¤Ä¤¤¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¥Ê¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥é¥¤¥¹ÂçÀ¹¤ê¡¢ñ»ÒÂç»®5Ëç¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥ê¥Ê¤ò¤ß¤Æ¡¢¤Ï¤ä¤È¤Ï¡Ö¿Í¤Î¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê´é¸«¤Æ¤ë¤È⋯¡¡Èè¤ì¥Õ¥ÃÈô¤Ö¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥ê¥Ê¤Ï¤µ¤Ã¤Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¥«¥ì¤ÏÂÀ¤Ã¤¿½÷À¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢¥ê¥Ê¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¾¯¿©¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ê¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥ê¥Ê¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Ï¤ä¤È¤Ï¡¢¤ª²ñ·×¸å¤Ë¥ê¥Ê¤ò°ú¤»ß¤á¡Ö²¶¤Ï¤Ã¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë»Ò⋯⋯Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¥¦¥±¤ë¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤ËÍè¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¥é¡¼¥á¥ó²°¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤ä¤È¤Ï¸µ¡¹ÌÀÆü¤Ï¥Ð¥¤¥È¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»×¤ï¤º¡ÖÌÀÆü½Ð¤Þ¤¹¡ª¡ÊÎ¬¡Ë¥°¥ê¥¹¥È¡Ê¥°¥ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¿ßË¼Æâ¤ÎÇÓ¿å»ÜÀß¤ÎÀ¶ÁÝ¡Ë¤â²¶¤¬¤ä¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÅ¹Ä¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ê¤éËèÆü¤Ç¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ò¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤Â¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¼Ô¤ÎÃæ°Ë¤Þ¤á¤µ¤ó¤ËÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ²ÚÎÁÍý¹¥¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ
¡½¥ê¥Ê¤¬¡Ö¾¯¿©¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥®¥ã¥ë¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤òÉ½¤»¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤¿Âæ»ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤äñ»Ò¤Ê¤É¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¡²è¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÇùÁ³¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½Ãæ°Ë¤µ¤ó¼«¿È¡¢¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡©
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥é¡¼¥á¥ó¥é¡¼¥á¥ó¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¼Â¤Ï¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥°¥ê¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¼¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ð¡ËÃíÊ¸¤ò¤·¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½ÀëÅÁ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡£
Ì¡²è¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¡¢É½¸þ¤¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¤ªÏÃ¤äÉÁ¤¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë