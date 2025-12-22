作業服姿のセキ・ユウティンが工事現場に登場！ ヘルメットに安全ベルトのフル装備も「スタイリッシュにキマってますね〜〜！！」
セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。スポンサー契約を結ぶ建設会社松村組の工事現場を訪問。作業服に身を包むと、ヘルメットや安全ベルトもフル装備した貴重な姿を投稿した。
【写真】「こんな姿初めて見る〜」 作業服姿のセキ・ユウティン、激レア写真
「工事現場初見学、感動でした」と記すと、松村組が施工を担当していることを示す看板を指し示す写真や、作業服姿で嬉しそうに笑顔を浮かべる写真を公開。さらに工事現場で働くスタッフとの記念写真を撮ると、最後は現場で稼働する重機を背景にポーズを決めた。そして投稿では「一歩一歩、踏みしめてより高く登れる」と、頂点を目指して来季も着実に頑張っていこうという意思を綴っていた。投稿を見たファンからは「おっ！カッコいいですね」「作業服もお似合い」「こんな姿初めて見る〜」「工事現場でもスタイリッシュにキマってますね〜〜！！」など、珍しい作業服姿を大喜びするコメントが相次いだ。ユウティンは次のインスタグラムの投稿では、黒いスーツ姿で松村組の本社を訪問。7年間にわたる支援に感謝していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「皆さん気づいていないでしょう」渋野日向子の変化をマネジャーが公表 はたして変わったところとは……？
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利が「後輩ちゃんズ」と楽しいひととき パエリアから和定食まで美味しい食事を満喫！
元賞金女王のイ・ボミがデジタルアートの世界に没入 「ひかりといろのなかにとけこむかんじ」と不思議な体験を告白
【写真】「こんな姿初めて見る〜」 作業服姿のセキ・ユウティン、激レア写真
「工事現場初見学、感動でした」と記すと、松村組が施工を担当していることを示す看板を指し示す写真や、作業服姿で嬉しそうに笑顔を浮かべる写真を公開。さらに工事現場で働くスタッフとの記念写真を撮ると、最後は現場で稼働する重機を背景にポーズを決めた。そして投稿では「一歩一歩、踏みしめてより高く登れる」と、頂点を目指して来季も着実に頑張っていこうという意思を綴っていた。投稿を見たファンからは「おっ！カッコいいですね」「作業服もお似合い」「こんな姿初めて見る〜」「工事現場でもスタイリッシュにキマってますね〜〜！！」など、珍しい作業服姿を大喜びするコメントが相次いだ。ユウティンは次のインスタグラムの投稿では、黒いスーツ姿で松村組の本社を訪問。7年間にわたる支援に感謝していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「皆さん気づいていないでしょう」渋野日向子の変化をマネジャーが公表 はたして変わったところとは……？
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利が「後輩ちゃんズ」と楽しいひととき パエリアから和定食まで美味しい食事を満喫！
元賞金女王のイ・ボミがデジタルアートの世界に没入 「ひかりといろのなかにとけこむかんじ」と不思議な体験を告白