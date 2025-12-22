吉田優利が「後輩ちゃんズ」と楽しいひととき パエリアから和定食まで美味しい食事を満喫！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「最近会った後輩ちゃんズ」「いっぱい話してくれて楽しかったです」と記すと、4人の選手たちとの食事風景やコースで撮影した動画を投稿した。
【写真】吉田優利と山下美夢有が食事会、豪華な2ショット！
最初は吉田がJLPGAのインスタグラムで「一緒にごはんに行きたい選手は？」との質問で名前を上げていた菅楓華と一緒にパエリアやスイーツを楽しむ写真。華やかなクリスマスマーケットで自撮りした2ショットもあり楽しい夜を過ごした様子だ。続いては佐藤心結が1人立っているところへ、画面の外から吉田が小走りで入ってくると隣に立って2人でピース。しばらくじっとしていると最後に大笑いする動画を公開。ジャケット姿のウー・チャイェン（台湾）とはお店のカウンター席でパシャリ。そして今シーズン、ともに米国女子ツアーを戦ってきた山下美夢有と屋外の階段で写した2ショット。美味しそうなごはんを前に楽しそうな笑顔を浮かべる山下の写真で締めくくった。吉田と山下は2019年のプロテストに合格した同期生だが、山下の方が1歳だけ年下。佐藤は21年、チャイェンは22年、菅は23年のプロテストに合格している「後輩ちゃん」たちだ。この投稿にコメントをすることは出来ないが、山下や菅、佐藤をはじめ大勢の女子プロやファンから、すでに1.3万回を超える「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利がJGA競技者強化事業から退任する豪州人コーチに感謝 「いつも私の赤ちゃん英語を理解してくれてありがとう」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「皆さん気づいていないでしょう」渋野日向子の変化をマネジャーが公表 はたして変わったところとは……？
元賞金女王のイ・ボミがデジタルアートの世界に没入 「ひかりといろのなかにとけこむかんじ」と不思議な体験を告白
【写真】吉田優利と山下美夢有が食事会、豪華な2ショット！
最初は吉田がJLPGAのインスタグラムで「一緒にごはんに行きたい選手は？」との質問で名前を上げていた菅楓華と一緒にパエリアやスイーツを楽しむ写真。華やかなクリスマスマーケットで自撮りした2ショットもあり楽しい夜を過ごした様子だ。続いては佐藤心結が1人立っているところへ、画面の外から吉田が小走りで入ってくると隣に立って2人でピース。しばらくじっとしていると最後に大笑いする動画を公開。ジャケット姿のウー・チャイェン（台湾）とはお店のカウンター席でパシャリ。そして今シーズン、ともに米国女子ツアーを戦ってきた山下美夢有と屋外の階段で写した2ショット。美味しそうなごはんを前に楽しそうな笑顔を浮かべる山下の写真で締めくくった。吉田と山下は2019年のプロテストに合格した同期生だが、山下の方が1歳だけ年下。佐藤は21年、チャイェンは22年、菅は23年のプロテストに合格している「後輩ちゃん」たちだ。この投稿にコメントをすることは出来ないが、山下や菅、佐藤をはじめ大勢の女子プロやファンから、すでに1.3万回を超える「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利がJGA競技者強化事業から退任する豪州人コーチに感謝 「いつも私の赤ちゃん英語を理解してくれてありがとう」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「皆さん気づいていないでしょう」渋野日向子の変化をマネジャーが公表 はたして変わったところとは……？
元賞金女王のイ・ボミがデジタルアートの世界に没入 「ひかりといろのなかにとけこむかんじ」と不思議な体験を告白