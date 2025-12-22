なえなの、衝撃の“預金残高”に心配の声「やだ、かわいそう」「やっべーな」「なえさん…言われたら貢ぎますよ？？」
インフルエンサーのなえなのが、22日までに自身のXを更新。衝撃の預金残高を画像付きで公開した。
【写真あり】これが証拠…なえなの、衝撃の“預金残高”
かねてから、預金残高がないことを告白してきたなえなの。今年7月には番組内で、スマホゲームの課金事情を告白。「電源ボタンを2回押すだけで払えちゃうじゃないですか。お金を払ってる実感がないんですよね。どんどん使っちゃう」と話し、「本当に先月、ちょっと売れてきてるのに2万しか口座になくて」と口座残高を明かしていた。
この日は、TBS系バラエティー『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 後11：45）に出演。「今年最も記憶に残った出来事」として、900円余りしかはいっていない、ボートレースをやりすぎて口座残高が900円台であることを明かしていた。
同日夕方の投稿では。この放送を証明するかのような銀行のアプリのページを表示。「今日テレビで話したけど先月の預金です」というコメントとともに「929円」と表示された画面を公開した。
この投稿に「なえちゃんそれって本当なの」「やだ、かわいそう」「やっべーな」「預金もだけど電池残量も…」「え、なえさん…言われたら貢ぎますよ？？」「900円でまだいける」「衝撃的でした！」など心配の声が上がっている。
