22日放送『CDTV』タイムテーブル公開 夢のコラボも【アーティスト＆歌唱曲一覧】
22日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャル（後6：00）「クリスマス年間ランキングFes.」のタイムテーブルが、同番組の公式サイトで公開となった。
今年の音楽シーンを総決算する、2025年の音楽シーンを彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。さらに、こどもから大人まで愛されるディズニーメドレーで人気アーティスト同士の夢のコラボレーションも実現する。
■タイムテーブル（※50音順）
【午後6時台】
Creepy Nuts ♪オトノケ ♪二度寝
超ときめき▼（ハート）宣伝部 ♪超最強
なにわ男子 ♪アシンメトリー
HANA ♪BAD LOVE
Hey! Say! JUMP ♪encore
Mrs. GREEN APPLE ♪GOOD DAY
【2025バズソング】2025年大ブレイクした3組
＝LOVE ♪とくべチュ、して ♪ラブソングに襲われる
CUTIE STREET ♪かわいいだけじゃだめですか？
M!LK ♪好きすぎて滅！
【午後7時台】
CANDY TUNE ♪倍倍FIGHT!
King & Prince ♪What We Got 〜奇跡はきみと〜
シェネル ♪Golden
超特急 ♪NINE LIVES
BE:FIRST ♪空
FRUITS ZIPPER ♪はちゃめちゃわちゃライフ！
【2025 バズソング】
Ado ♪エルフ
Snow Man ♪カリスマックス
Da-iCE ♪ノンフィクションズ
timelesz ♪Rock this Party
【午後8時台】
Aぇ! group ♪Chameleon
櫻坂46
♪UDAGAWA GENERATION
SixTONES【SPメドレー】
♪BOYZ ♪Stargaze ♪バリア
Number_i ♪GOD_i
乃木坂46 ♪Same numbers
back number【2曲SPライブ】 ♪ブルーアンバー ♪幕が上がる
HANA ♪Burning Flower
日向坂46 ♪お願いバッハ！
Mrs. GREEN APPLE ♪breakfast
【2025 バズソング】
アイナ・ジ・エンド ♪革命道中 ‐On The Way‐
HANA ♪ROSE
【午後9時台】
Snow Man【2曲SPライブ】 ♪SERIOUS ♪TRUE LOVE
Mrs. GREEN APPLE ♪ダーリン
【ディズニーメドレー】
大野雄大（Da-iCE）×宮野静（CANDY TUNE） ♪ホール・ニュー・ワールド
CHIKA（HANA）×NAOKO（HANA） ♪レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜
花村想太（Da-iCE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER） ♪美女と野獣
MANATO（BE:FIRST）×KOHARU（HANA） ♪輝く未来
