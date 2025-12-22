『CDTVライブ！ライブ！』ロゴ（C）TBS

　22日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャル（後6：00）「クリスマス年間ランキングFes.」のタイムテーブルが、同番組の公式サイトで公開となった。

　今年の音楽シーンを総決算する、2025年の音楽シーンを彩った豪華アーティストが大集結し、大ヒット曲連続のライブパフォーマンスを届ける。さらに、こどもから大人まで愛されるディズニーメドレーで人気アーティスト同士の夢のコラボレーションも実現する。

■タイムテーブル（※50音順）
【午後6時台】
Creepy Nuts　♪オトノケ　♪二度寝
超ときめき▼（ハート）宣伝部　♪超最強
なにわ男子　♪アシンメトリー
HANA　♪BAD LOVE
Hey! Say! JUMP　♪encore
Mrs. GREEN APPLE　♪GOOD DAY

【2025バズソング】2025年大ブレイクした3組
＝LOVE　♪とくべチュ、して　♪ラブソングに襲われる
CUTIE STREET　♪かわいいだけじゃだめですか？
M!LK　♪好きすぎて滅！

【午後7時台】
CANDY TUNE　♪倍倍FIGHT!
King & Prince　♪What We Got 〜奇跡はきみと〜
シェネル　♪Golden
超特急　♪NINE LIVES
BE:FIRST　♪空
FRUITS ZIPPER　♪はちゃめちゃわちゃライフ！

【2025 バズソング】
Ado　♪エルフ
Snow Man　♪カリスマックス
Da-iCE　♪ノンフィクションズ
timelesz　♪Rock this Party

【午後8時台】
Aぇ! group　♪Chameleon
櫻坂46
♪UDAGAWA GENERATION
SixTONES【SPメドレー】
♪BOYZ　♪Stargaze　♪バリア
Number_i　♪GOD_i
乃木坂46　♪Same numbers
back number【2曲SPライブ】　♪ブルーアンバー　♪幕が上がる
HANA　♪Burning Flower
日向坂46　♪お願いバッハ！
Mrs. GREEN APPLE　♪breakfast

【2025 バズソング】
アイナ・ジ・エンド　♪革命道中 ‐On The Way‐
HANA　♪ROSE

【午後9時台】
Snow Man【2曲SPライブ】　♪SERIOUS　♪TRUE LOVE
Mrs. GREEN APPLE　♪ダーリン

【ディズニーメドレー】
大野雄大（Da-iCE）×宮野静（CANDY TUNE）　♪ホール・ニュー・ワールド
CHIKA（HANA）×NAOKO（HANA）　♪レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜
花村想太（Da-iCE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）　♪美女と野獣
MANATO（BE:FIRST）×KOHARU（HANA）　♪輝く未来